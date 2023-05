Si vivranno momenti drammatici in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato svelano che Behice Hekimoglu porrà fine alla vita di Hunkar Yaman, dopo che il suo segreto verrà alla luce.

Terra amara, anticipazioni: Behice ha ucciso i suoi ricchissimi mariti

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le puntate trasmesse prossimamente in tv, annunciano l'uscita di scena di una protagonista della soap opera.

Tutto inizierà quando Hunkar accetterà di sposare nuovamente Fekeli.

Il mattino seguente la matrona riceverà la visita di un detective privato chiamato per indagare sul conto di Behicem, che la informerà del fatto che la zia di Mujgan ha posto fine alla vita dei suoi primi due mariti. Grazie a un referto medico redatto dal fratello Behzat, però, figurerà che i due siano morti a causa di un infarto e non assassinati. Ben presto la madre di Demir capirà che Behice ha ucciso i suoi due coniugi per entrare in possesso del loro ingente patrimonio,

La zia di Mujgan tende un agguato mortale alla signora Yaman

Nelle puntate turche di Terra amara, Hunkar chiederà a Behice di incontrarsi in un luogo abbandonato. In questo frangente la matrona rimarcherà il fatto che non potrà più dividerla da Fekeli e la informerà di aver scoperto il suo sporco segreto.

La signora Yaman mostrerà alla zia di Mujgan i documenti utili per denunciarla alla polizia per gli assassinii dei suoi due mariti. Behice apparirà molto nervosa di fronte alle accuse della signora Yaman, che tra l'altro le ordinerà di scappare dalla cittadina se non vorrà passare il resto dei suoi giorni in prigione. Proprio per quest, la signora Hekimoglu fingerà di fuggire da Cukurova, per poi tendere un agguato mortale alla madre di Demir.

Demir preoccupato per la madre

La sorella del defunto Behzat pugnalerà a morte la matrona all'altezza del cuore. Prima di esalare l'ultimo respiro, Hunkar passerà in rassegna tutti i ricordi più felici della sua esistenza. Behice occulterà il cadavere della vittima tra le sterpaglie e le ruberà i gioielli per inscenare un'aggressione a scopo di rapina.

Nel frattempo ci sarà viva apprensione alla tenuta Yaman. Demir troverà una missiva scritta a metà dalla madre, in cui gli annuncia il suo matrimonio con Fekeli. Pertanto il ricco imprenditore si recherà da Ali Rahmet per sapere che fine abbia fatto la donna. Il giovane Yaman inizierà a preoccuparsi quando l'uomo gli rivelerà di non aver visto la sua promessa sposa per tutto il giorno.