La soap opera turca Terra amara continua a incuriosire i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 7 al 13 maggio 2023 raccontano che Ali Rahmet Fekeli avrà un attacco al cuore dopo aver scoperto da Hunkar Yaman che Adnan in realtà è figlio di Yilmaz Akkaya. Quest’ultimo, invece, investirà per errore Azize Haminne Saraçoğlu mentre sarà di ritorno dalla visita in ospedale al padrino.

Spoiler Terra amara, al 13 maggio: la morte della madre di Uzum

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 7 a sabato 13 maggio Demir perderà le staffe quando Mujgan lo metterà in guardia sul rapporto tra Yilmaz e Zuleyha.

Quest’ultima farà i conti con l’ira del marito, invece Behice rimprovererà Mujgan per aver scatenato la furia di Yaman.

Nel contempo Saniye e Gaffur si prenderanno cura di Uzum visto che Zelis, la madre della piccola, si troverà in ospedale. Purtroppo quest’ultima passerà a miglior vita, ma sarà sollevata al pensiero di affidare la figlia ai coniugi Taskin.

Successivamente Demir, dopo aver rischiato di morire a causa di un incidente in auto, deciderà di intestare tutti i suoi averi alla figlia Leyla, visto che avrà il timore che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che Adnan è nato dalla loro relazione.

Julide mette fine alla relazione con Sabahattin, Demir vuole vendicarsi di Fekeli e Yilmaz

Sermin, per salvare il suo matrimonio, farà di tutto per far finire la storia d’amore tra Sabahattin e Julide.

Quest’ultima lascerà il dottore dopo aver avuto un confronto con la parente della famiglia Yaman. Sabahattin si arrabbierà con lei, ricordandole che non sono più sposati. Sermin si vendicherà di questo comportamento: si recherà all’ufficio di Julide per denunciare l’ex marito di violenza domestica. Inoltre la cugina di Demir farà sapere ad Hatip che Rasit è ricercato dalla polizia.

Naciye invece minaccerà di togliere al marito Hatip tutto ciò che possiede, per costringerlo a mettere fine alla tresca con Sermin.

Demir vorrà farla pagare a Fekeli e Yilmaz per aver acquistato le sue proprietà a Istanbul.

Behice salva la vita ad Ali Rahmet, Yaman licenzia Fadik

In seguito Berika verrà eletta presidente dell’associazione grazie al voto di Fusun.

Behice, delusa dal risultato, farà intendere di sapere un segreto su Hunkar. Quest’ultima vuoterà il sacco con Fekeli dicendogli di aver costretto Zuleyha a sposare Demir, e la verità sulla paternità di Adnan: Ali Rahmet a causa della notizia avrà un malore. A prestargli soccorso sarà Behice, praticandogli un massaggio cardiaco, ma l'uomo verserà in gravi condizioni e verrà ricoverato in ospedale per un infarto. Riuscirà a sopravvivere e Yilmaz crederà che si sia sentito male a causa di Hunkar. Quest’ultima, non appena Akkaya la metterà alle strette, gli farà intendere di aver chiesto a Fekeli di convincere lui e Mujgan a lasciare Cukurova. Yilmaz non farà fatica a capire che la moglie ha ordinato a Demir di tenere d’occhio Zuleyha.

In seguito Hunkar avrà un litigio con Behice nella stanza d’ospedale di Fekeli.

Azize, stufa di sentire Fadik, russare se ne andrà via dalla villa e verrà investita da Yilmaz. Quest’ultimo, dopo aver portato in ospedale l’anziana donna, le donerà il suo sangue scatenando la dura reazione del rivale Demir. A questo punto Yaman licenzierà Fadik per non aver badato alla nonna, ma subito dopo la fanciulla verrà riassunta da Hunkar per occuparsi della cucina.

Sermin denuncia Sabahattin, Fekeli chiede delucidazioni a Behice

La piccola Uzum farà sprofondare nella disperazione Saniye quando parlerà alla tomba della madre. Intanto Gaffur sarà obbligato a fare degli straordinari in un ristorante per saldare il debito contratto con Hatip.

Sermin racconterà un segreto sugli Yaman a Behice, invece Julide si metterà alla ricerca dell’assassino di Cengaver. Sabahattin scoprirà di essere stato denunciato da Sermin e la donna minaccerà di mettere al corrente la figlia Betul della relazione extraconiugale di Sabahattin.

Behice, quando Fekeli le chiederà delucidazioni sulla minaccia fatta a Hunkar, gli svelerà ciò che le ha confidato Sermin.