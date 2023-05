Nel daytime dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 1° maggio, Alvin ha mostrato gli ultimi avvenimenti accaduti su Playa Tosta. Per la tribù delle Chicas non sembra esserci pace: Helena Prestes e Fiore Argento hanno discusso per via del cibo. Nel dettaglio, l'attrice ha rimproverato la compagna d'avventura di essere poco propensa alla condivisione con il gruppo.

Helena e Fiore ai ferri corti

Dopo tre settimane trascorse in Honduras, le mancanze iniziano a farsi sentire per i naufraghi. Nel daytime di ieri, i telespettatori dell'Isola dei Famosi hanno potuto vedere una nuova discussione tra Helena e Fiore.

Tutto è partito da due ricci pescati dalla concorrente brasiliana. Fiore si è avvicinata alla compagna d'avventura e le ha fatto notare di avere avuto un atteggiamento poco carini nei confronti del gruppo, portando l'esempio di Caldonazzo: "Quando Nathaly pesca dice a tutti di mangiare". Al contrario, Helena sarebbe egoista. Dal canto suo, la modella ha fatto notare di avere pescato due ricci ma solamente uno era commestibile. Nel momento in cui avesse pescato 10 conchiglie, sarebbe stata la prima ad offrirle a tutta la tribù delle Chicas.

Nel botta e risposta gli animi si sono accesi, al punto che Helena ha sbottato: "Sei ridicola". In replica, Fiore ha ribadito di non apprezzare l'atteggiamento della compagna d'avventura.

Le due naufraghe sono arrivate al punto di non volersi più rivolgere parola l'una con l'altra. In particolare Helena ha affermato: "Sei sgradevole. Non ci sentiamo più".

Helena: 'Non voglio una ragazzina nel mio gruppo'

Parlando con gli autori, Helena Prestes si è resa protagonista di uno sfogo. La diretta interessata ha sostenuto di non tollerare Fiore: "Non voglio una ragazzina nel mio gruppo".

Dal momento che l'Isola dei Famosi mette a dura prova i concorrenti, Fiore non farebbe altro che esasperare lo spirito di sopravvivenza degli altri.

Sebbene si sia resa conto di avere alzato i toni, Helena ha sostenuto che probabilmente lo farà altre volte se Fiore continuerà ad esasperare gli animi dei suoi compagni d'avventura.

Asia Argento in Honduras per difendere Fiore

Le ultime discussioni che hanno coinvolto Fiore all'Isola dei Famosi hanno portato la sorella Asia Argento a volare in Honduras. Su Instagram, l'attrice ha riferito di essere pronta a difendere la congiunta dalle critiche di alcuni naufraghi.

Al momento non è dato sapere quanto tempo resterà in Honduras Asia Argento, ma stando ad alcuni rumor l'attrice potrebbe diventare a tutti gli effetti una concorrente del Reality Show di Canale 5. Nel caso Asia dovesse diventare una concorrente, non è escluso che lei e Fiore possano passare nella tribù degli Accopiados.