Proseguono gli appuntamenti con la soap Terra Amara , in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10 e il sabato e la domenica dalle 15 circa, su Canale 5. Nel corso della settimana che va dal 22 al 28 maggio, non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, i riflettori sono puntati su un evento che ha stravolto la vita di alcuni personaggi principali: la morte di Ercument . Successivamente, continueranno le indagini per scoprire chi abbia compiuto un atto così vile. Tuttavia, i sospetti ricadono per lo più su Demir.

Un'improbabile alleanza a Terra Amara

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Terra Amara, su Demir pende l'accusa di omicidio. Pertanto, quest'ultimo, per proteggere sé e Hunkar, decidere di vedersi con Yilmaz e Fekeli, per pensare immediatamente ad un piano infallibile. Nel frattempo, l'onore di Zuleyha viene totalmente infangato. Mentre, siccome Mujgan non è al corrente dell'intera situazione, inizia a nutrire dei forti sospetti. Difatti, appena suo marito si allontana, affronta Fekeli nella speranza che possa ragguardarla su quanto accaduto. Purtroppo, però, non riceve le risposte appropriate.

Anche Behice e Sermin vogliono scoprire la verità, decideranno di unire le forze e si coalizzano.

Tuttavia, quando quest'ultima va al Circolo, si rende conto che le sue amiche sono intente a parlare male degli Yaman. Non appena, però, Naciye la vede, senza alcuno scrupolo, dinanzi a tutti i presenti, inizia ad insultarla.

La verità della famiglia Yaman non viene a galla in Terra Amara

Nel frattempo, durante i prossimi appuntamenti con Terra Amara, la famiglia Yaman viene convocata per deporre, ma così come era stato concordato con Sabahattin , nascondono la verità.

Inoltre, si chiede a Julide di archiviare addirittura il caso, ma quest'ultima non si mostra affatto propensa. Difatti, dinanzi a una tale ingerenza, resta profondamente indignata.

Nel frattempo, per cercare di tutelarsi, Yilmaz e Demir si recano ad Instambul per chiedere un aiuto a Emel, la sorella di Ercument. Grazie alla sua testimonianza, le indagini per la morte di suo fratello vengono finalmente archiviate.

La famiglia Yaman, approfittando della situazione, chiama immediatamente la stampa affinché la giovane donna dichiari che il povero Ercument sia rimasto ucciso dalla malattia, con la quale si era indebitato.

Pertanto, per Demir e Hunkar la questione è completamente risolta e sono pronti a riconciliarsi con Yilmaz e Fekeli. Allo stesso modo, anche Zuleyha ha intenzione di sistemare la situazione con Mujgan. Purtroppo, però, quest'ultima risulta essere irremovibile e non vuole assolutamente riappacificarsi con lei.

Un filmato per Demir in Terra Amara

Successivamente, Mujgan vuole mostrare un filmato a Demir, ma il proiettore non funziona e deve rimandare tutto. Nel frattempo, Fekeli va a casa degli Yaman per chiedere la mano di Gulten.

Felicissima per la notizia, Zuleyha si propone di confezionare personalmente l'abito da sposa. Poco dopo, prende una decisione importante: regalarle il suo vestito nuziale, dato che non ha mai potuto indossarlo.

Nel frattempo, Saniye fa una scoperta sconcertante: Gaffur ha venduto i suoi gioielli per ripagare i debiti che aveva con Hatip. Successivamente, Fekeli sente due uomini parlare animatamente di un piano per impadronirsi delle terre di Cukurova. Si nota, inoltre, che le due persone in questione stanno prendendo informazioni su alcuni abitanti, tra i quali Demir. Pertanto, va subito ad avvisare Hunkar e si allea con Yilmaz per cercare di salvare Cukurova. Tuttavia, l'ossessione di Mujgan cresce sempre di più, poiché è convinta che Zuleyha sia l'amante di suo marito.

Infine, quando Fekeli e Yilmaz riescono a convincere tutti gli imprenditori dell'area di rifiutare qualsiasi offerta fatta dagli impostori appena giunti in paese, Hatip cede ai ricatti dei malviventi.