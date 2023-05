Proseguono le appassionanti vicende della soap opera turca Terra Amara su Canale 5. Negli episodi in onda il 12, 13 e 14 maggio 2023, Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) affronterà Hunkar Yaman (Vahide Perçin) ed esigerà sapere se è stata lei a far venire un malore a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Anticipazioni Terra amara, del 12 maggio: Yilmaz chiede spiegazioni a Hunkar sul malore di Fekeli

Gli spoiler sulla puntata che verrà trasmessa venerdì 12 maggio, svelano che Fekeli verrà ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un infarto avuto dopo la visita di Hunkar.

Yilmaz crederà che a causare il malore del suo padrino sia stata proprio la signora Yaman: per questo motivo l’ex meccanico si presenterà alla tenuta per chiedere spiegazioni alla donna.

Hunkar dirà una menzogna ad Akkaya, dato che gli farà intendere di aver parlato dell’instabilità mentale di Mujgan con Ali Rahmet: in tale circostanza Yilmaz scoprirà che sua moglie ha chiesto a Demir di controllare ogni movimento di Zuleyha.

Puntata del 13/05: Naciye minaccia Hatip, Yilmaz dona il suo sangue ad Azize

Nell’episodio in onda sabato 13 maggio a partire dalle ore 14:30, Rasit lascerà le sue impronte digitali alle forze dell’ordine dopo essere stato portato in commissariato da Hatip. A proposito di quest’ultimo, verrà smascherato dalla moglie Naciye per aver scoperto la sua tresca clandestina con Sermin.

Naciye dopo aver fatto una scenata di gelosia al consorte, si libererà sei suoi averi e minaccerà di farlo rimanere senza niente se non lascerà Sermin.

Intanto Zuleyha sospetterà che Demir abbia una preferenza per Leyla. Nel contempo Hunkar verrà disprezzata da Behice nella stanza d’ospedale di Fekeli.

In seguito Azize si allontanerà dalla tenuta, dopo non essere riuscita a dormire per aver sentito Fadik russare: l’anziana nonnina verrà investita da Yilmaz, che dopo averla soccorsa le donerà il suo sangue in ospedale facendo infuriare Demir.

Mujgan non la prenderà bene quando Akkaya metterà al corrente Zuleyha dell’incidente di Azize: la dottoressa si sfogherà contro il marito e la rivale. A fare i conti con la furia di Demir sarà Fadik venendo licenziata per non aver badato ad Azize: la fanciulla verrà reintegrata subito in cucina da Hunkar.

Per terminare Saniye avrà il cuore infranto quando Uzum parlerà alla madre morta, invece Gaffur dovrà lavorare più del dovuto in un ristorante per saldare il debito a Hatip.

Episodio del 14 maggio: Sermin cerca di farsi perdonare da Behice

La trama della puntata di domenica 14 maggio, svela che Sermin cercherà di ottenere il perdono di Behice rivelandole un segreto sui suoi parenti Yaman.

Nel frattempo Julide riaprirà il caso sull’omicidio di Cengaver per scoprire chi è l’autore del delitto. Intanto Sermin minaccerà di mettere al corrente la figlia Betul del tradimento di Sabahattin.

Infine Behice farà sapere a Fekeli ciò che ha appreso da Sermin sul conto di Hunkar.