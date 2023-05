Grandi sorprese saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful previste dall'8 al 13 maggio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera svelano che Taylor Hayes e Ridge Forrester si lasceranno andare alla passione. Brooke Logan, invece, rifiuterà le avance di Deacon Sharpe.

Beautiful, anticipazioni: Paris cerca di sedurre Carter

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate rivelano che Brooke piangerà lacrime disperate temendo che Ridge l'abbia lasciata per sempre. Hope a questo punto proverà a incoraggiare sua madre per poi cercare una soluzione.

Pertanto, la giovane avrà un incontro con Deacon, al quale chiederà di dire a Ridge che non c'è stato niente di importante tra di loro in quanto l'unica persona che vuole è lui.

Paris cercherà di sedurre Carter se lui non volesse cedere per paura di commettere gli stessi errori fatti con Quinn. Steffy, invece, cercherà di convincere il padre a tornare con Taylor accusando Brooke di avergli provocato soltanto dolore. Infine Sheila approfitterà della fragilità di Brooke per infamarla dopo essersi presentata a casa sua.

Ridge e Taylor si scambiano un bacio

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, Ridge e Taylor si scambieranno un bacio d'amore. Allo stesso tempo, Hope cercherà di convincere Deacon a parlare con lo stilista per concedere il perdono a Brooke.

Carter e Paris, invece, si abbandoneranno alla passione. Brooke si recherà a trovare Taylor dicendole che non le permetterà di portarle via suo marito. Deacon avrà un confronto con lo stilista dove cercherà invano di convincerlo della buonafede della Logan. Anche Hope farà un tentativo con Ridge. Steffy, invece, rivelerà a Finn di essere molto felice per l'avvicinamento tra i suoi genitori.

Brooke rifiuta le avances di Deacon

Deacon andrà a trovare Brooke dicendole di buttarsi alle spalle la storia con Ridge e di concedere una seconda chance a loro due. Hope, intanto, non accetterà un rifiuto, tanto da cercare di spingere lo stilista a fare pace con sua madre. Proprio quest'ultima inizierà a dubitare di sé stessa, tanto da credere di non essere la donna giusta per Forrester nonostante rifiuti le avances di Deacon.

Steffy e Thomas, invece, persuaderanno Taylor ad avvicinarsi sempre di più a Ridge che però manterrà due piedi in una scarpa. Il papà di Douglas poi accuserà Sheila di aver messo zizzania nella sua famiglia quando si introdurrà nello studio per parlare con sua madre. In questo frangente, la criminale confesserà al giovane di aver manomesso le bottiglie di spumante di Brooke durante le notte di San Silvestro.

Infine Liam, Wyatt e Bill si recheranno a pranzo insieme dove si confronteranno sulla situazione sentimentale di Brooke e Ridge.