Martedì 9 maggio è stata registrata l'ultima puntata stagionale di U&D: tra le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, spiccano quelle sulle tante liti tra Elio e il resto del cast. Gemma ha minacciato di lanciare una scarpa addosso al cavaliere, Tina l'ha provocato mangiando davanti alla sua faccia ma è con Armando che ha rischiato di finire in rissa. I presenti raccontano che i due sono stati separati dagli assistenti di studio mentre gli altri ballavano: ennesimo scontro per Incarnato in quest'edizione del dating-show.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nel corso delle riprese di U&D del 9 maggio Elio ha litigato un po' con tutti: chi ha assistito all'ultima registrazione stagionale del programma di Maria De Filippi, infatti, ha raccontato che il cavaliere ha avuto da ridire con Tina, Gemma e Armando.

L'opinionista ha punzecchiato il protagonista del Trono Over mangiando davanti a lui ricotta e burro, ovvero prodotti ai quali lui è intollerante. Dopo che Cipollari ha minacciato di tirare il cibo in faccia al signore del parterre, è intervenuta la presentatrice per "sequestrare" tutto e portare avanti la puntata.

Anche Galgani, però, si è detta pronta a lanciare sull'uomo una scarpa dopo che lui ha detto che berrebbe troppo alcool: la situazione è degenerata al punto che Elio ha apostrofato Gemma con il termine scema.

Tensione a mille tra i senior di U&D

Accantonate le discussioni con Tina e Gemma, il cavaliere ha avuto un durissimo faccia a faccia anche con un altro storico protagonista del Trono Over. Le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di U&D del 9 maggio, infatti, fanno sapere che Elio e Armando hanno sfiorato la rissa mentre agli Elios c'era un ballo in corso.

I due hanno litigato animatamente e, prima che arrivassero al punto di mettersi le mani addosso, sono stati separati dagli assistenti di studio che da lontano monitoravano la situazione.

A distanza del "corpo a corpo" che ha avuto con Riccardo, Incarnato ha rischiato di averne un altro con uno dei personaggi più discussi dell'ultima parte di stagione.

L'intervento immediato dei presenti, però, ha evitato il peggio e la scena non dovrebbe essere censurata perché i due sono stati divisi prima di un possibile scontro fisico.

Il futuro di U&D è 'story'

Sempre martedì 9 maggio, Maria De Filippi ha confermato che quella in corso era l'ultima registrazione di U&D e che da lunedì 15 andrà in onda la versione "story" del programma. Tina Cipollari ha anche chiesto alla conduttrice se lei e Gianni Sperti saranno riconfermati nel cast della prossima edizione e ha ricevuto una risposta affermativa.

Insomma, con circa 2 settimane d'anticipo rispetto al solito il dating-show è andato in vacanza e tornerà con nuove puntate a metà settembre.

Nei prossimi giorni, però, saranno trasmessi su Canale 5 i momenti più belli ed emozionati degli ultimi anni, a partire dalle scelte dei tronisti che più sono entrati nel cuore dei telespettatori.

A proposito di nuove coppie, anche Nicole e Luca hanno avuto il loro lieto fine: la ragazza si è fidanzata con Carlo Alberto Mancini (preferito ad Andrea Foriglio a sorpresa), mentre il modello Daffrè si è legato ad Alessandra (l'unica corteggiatrice che ha baciato in esterna in meno di due mesi di percorso in tv).

Da oggi a venerdì 12 maggio, dunque, andranno in onda le ultime registrazioni alle quali il cast ha partecipato: da lunedì prossimo, invece, sarà proposto "il meglio di". Stando ad un commento che ha scritto l'autrice Raffaella Mennoia su Instagram, il programma dovrebbe terminare ufficialmente alla fine del mese in corso.