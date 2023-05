Terra Amara continua ad andare in onda su Canale 5 con i suoi appuntamenti pomeridiani. Nuovi intrighi e colpi di scena stanno per arrivare. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano infatti che Gaffur si metterà nei guai nuovamente. In particolare, il marito di Saniye verrà a conoscenza che ad aver ucciso Cengaver è stato Hatip. L'uomo però, deciderà di non denunciare Tellidere, ma bensì di minacciarlo. I due uomini avranno uno scontro acceso, che non finirà affatto bene. Gaffur ucciderà Hatip.

Sermin assiste all'omicidio di Hatip

Gaffur inizierà a minacciare Tellidere dopo aver scoperto che quest'ultimo è stato il colpevole dell'omicidio di Cengaver.

Il marito di Saniye spererà di racimolare un po' di denaro dal ricco imprenditore. Purtroppo però, durante uno scontro fisico tra Hatip e Gaffur, quest'ultimo sparerà accidentalmente un colpo di pistola, uccidendo Tellidere. Una situazione drammatica per il capomastro, che deciderà di occultare il corpo, sperando che nessuno lo scopra.

Ad assistere a tutta quanta la scena, ben nascosta, ci sarà Sermin. Lo scagnozzo di Demir nasconderà quanto fatto anche alla moglie. Le indagini degli inquirenti stabiliranno che Tellidere sia morto per i suoi affari con tipi loschi. Gaffur tirerà così un respiro di sollievo, ma si tratterà di una tranquillità momentanea.

Spoiler Terra amara, nuove puntate: Gaffur ricercato dall'esercito

Il giorno dell'omicidio di Hunkar, alcuni uomini dell'esercito faranno irruzione in casa Yaman, chiedendo di poter parlare con Gaffur. Il marito di Saniye inizierà ad entrare completamente nel panico, convinto che le forze dell'ordine lo stiano cercando in merito alla morte di Hatip.

L'uomo inizierà a pensare agli ultimi giorni trascorsi e al suo recente dialogo con Sermin, in cui la donna gli chiedeva se avesse mai ucciso un uomo. Il capomastro inizierà a pensare che Sermin possa averlo denunciato. Un'ipotesi fondata, dato che la cugina di Demir, parlando con Behice, sembrerà voler rivelare che ad aver ucciso Hatip sia stato proprio Gaffur.

Arrivato nei pressi di un commando militare inavvertitamente, Gaffur verrà fermato dai militari che chiederanno spiegazioni, dato che lo stavano cercando da diverso tempo. Preso dal panico e convinto che i militari abbiano scoperto la verità su Hatip, Gaffur starà per confessare. Il marito di Saniye capirà giusto in tempo che in realtà i militari lo stavano cercando per chiarire se avesse fatto il militare in Turchia.