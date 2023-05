Sono passate circa due settimane dalla fine delle registrazioni di U&D, ma i protagonisti del cast continuano a regalare interessanti spunti di discussione, soprattutto sui social network. Nel commentare il primo post Instagram di Nicole dopo la scelta, ad esempio, Aurora Tropea ha lanciato una frecciatina velenosa a tutte quelle colleghe di parterre che per mesi hanno attaccato la tronista descrivendola come una persona fredda, Roberta Di Padua in primis.

Aggiornamenti sul cast di U&D

Mentre in rete si discute della fredda reazione che avuto alla dedica che Carlo le ha fatto dopo la scelta a U&D, Nicole preferiva concentrarsi sulle parole con le quali tornare sui social network dopo mesi d'assenza.

A distanza di un paio di settimane dalla conclusione del suo percorso nel dating-show di Canale 5, Santinelli ha postato su Instagram una sua foto (un selfie e non uno scatto di coppia con il neo compagno Mancini) e l'ha accompagnata con un lungo sfogo che ha catturato l'attenzione di una nota dama del parterre.

"Grazie a chi è andato oltre l'apparenza, rendendosi conto che dietro quella freddezza c'era tanto altro. Dietro ad ogni volto c'è tanto altro e i dolori di tutti andrebbero rispettati e capiti", ha fatto sapere la tronista tramite il suo account personale.

"Provate ad andare oltre la superficie, vi ripagherà", ha concluso la giovane.

La replica della protagonista di U&D

Nicole, dunque, ha deciso di tornare sui social network con una risposta alle tante critiche che ha ricevuto durante il suo percorso a U&D, uno sfogo nel quale non ha mai menzionato il fidanzato Carlo e la bella storia d'amore che stanno vivendo da un paio di settimane a questa parte.

Tra i tanti commenti che Santinelli ha ricevuto sotto a questo post Instagram, spicca quello di un'altra protagonista dell'ultima edizione del dating-show.

Dopo aver letto le parole della giovane romana, Aurora Tropea ha risposto: "Ciao principessa, non ascoltare quello che dice la gente e non aver paura dei giudizi altrui".

"Qualsiasi cosa farai, ti metteranno sempre abiti non tuoi e ti descriveranno nel peggiore dei modi".

La stoccata finale, però, la dama del Trono Over l'ha data quando ha detto: "Tu sei ciò che loro non saranno mai, un'anima nobile".

Anche non ha menzionato nessuno in modo chiaro, i fan sono certi che la donna si riferiva a Roberta Di Padua e a tutto il parterre femminile che per mesi ha puntato il dito contro Nicole.

La segnalazione dopo lo stop di U&D

Non a caso, infatti, Aurora è l'unica dama ad aver preso le parti di Nicole nel periodo che ha trascorso sul trono: mentre Roberta litigava furiosamente con la tronista, le altre donne del parterre la spalleggiavano e definivano la ragazza algida e interessata solo ai baci che si scambiava in esterna con i suoi corteggiatori.

A riprova di ciò, c'è la risposta che Santinelli ha dato a Tropea sempre su Instagram: "Non ti ringrazierò mai abbastanza per quello che hai fatto per me, solo tu potevi capire così tanto. Ti voglio bene".

Di Padua, però, al momento non ha ancora replicato alle frecciatine della "collega" e i fan non escludono che potrebbe farlo nei prossimi giorni tramite le pagine del magazine della trasmissione.

Ora che le registrazioni sono ferme almeno fino alla fine di agosto, dei protagonisti del cast si parla anche per quello che stanno combinando lontano dagli Elios, quindi nel loro privato.

Di recente ad esempio, sono trapelate alcune voci su un incontro romantico che Roberta e Andrea Foriglio avrebbero avuto dopo la fine di U&D. I diretti interessanti non confermano e non smentiscono i rumor che li vorrebbero vicini, ma qualche indizio in più potrebbe emergere a breve.