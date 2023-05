Non accennano a spegnersi le chiacchiere su due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne. Come ha fatto notare Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Roberta Di Padua ha scelto le parole "mai dire mai" per un brindisi che ha fatto l'altra sera a cena con persone che non ha inquadrato.

Il blogger ha precisato che la stessa frase è stata utilizzata quache giorno fa da Andrea Foriglio per rispondere alla domanda se incontrerebbe la dama del Trono over lontano dalle telecamere. Secondo i fan, dunque, i due potrebbero essere stati insieme in un locale.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di U&D

L'intervista nella quale Roberta ha detto sì ad un'eventuale conoscenza con Andrea lontano dagli studi di U&D è stata pubblicata il 19 maggio, e sembra essere stata quasi un "presagio".

Proprio il 19 maggio, infatti, la dama del Trono over ha incuriosito i fan pubblicando su Instagram una Stories piuttosto "ambigua". Tra i tanti contenuti che Di Padua ha condiviso sul suo profilo nelle ultime 24 ore spicca quello in cui ha citato Foriglio e la frase che ha usato per commentare una loro possibile frequentazione. "Mai dire mai", ha scritto la romana accanto allo scatto con protagonista un bicchiere di vino bianco.

Queste parole sono le stesse che l'ex corteggiatore di Nicole ha utilizzato quando Pugnaloni gli ha chiesto se uscirebbe a cena con Roberta ora che il dating-show è in vacanza: è stato il blogger stesso a segnalare questo dettaglio sui social network.

Rumor sui protagonisti di U&D

Il gesto di Roberta è arrivato a pochi giorni di distanza dall'intervista nella quale Andrea ha aperto ad una conoscenza con lei lontano dai riflettori di U&D: quando Pugnaloni gli ha domandato se rivedrebbe la dama che in studio ha palesato un interesse nei suoi confronti, il ragazzo ha risposto proprio "mai dire mai".

Terminato il percorso con Nicole Santinelli (che gli ha preferito Carlo Alberto Mancini), dunque, Foriglio potrebbe aver già voltato pagina accanto alla donna che per settimane gli ha chiesto di prendere un caffè insieme per capire se poteva nascere qualcosa tra loro.

Finché è stato uno spasimante della bionda tronista, però, il giovane ha sempre detto no a Di Padua e alle sue proposte di frequentazione, ma in questi giorni le cose potrebbero essere cambiate.

Molti fan concordano nell'affermare che non sarebbe una coincidenza quel "mai dire mai" che Roberta ha postato senza far vedere con chi era a cena, anche perché l'ha accompagnato con l'emoticon di un punto esclamativo a forma di cuore.

I sospetti di chi guarda U&D

Una teoria che sta circolando sui social network il 20 maggio, dunque, è che Roberta e Andrea potrebbero essersi incontrati in un locale ora che l'esperienza di U&D è in sospeso per entrambi (lei dovrebbe tornare a settembre nel parterre del Trono over, lui sarebbe in lizza per il ruolo di nuovo tronista).

Poche ore fa, inoltre, il magazine del dating-show ha pubblicato le dichiarazioni di Di Padua su Foriglio e su un'eventuale conoscenza con lui lontano dai riflettori.

"Io non lo cercherei perché la possibilità di uscire gliel'ho data e non l'ha colta", ha esordito la dama del programma.

Visto che l'ex corteggiatore di Nicole rispecchia fisicamente e caratterialmente il tipo di uomo che piace a lei, Roberta ha aggiunto: "Se dovesse cercarmi lui, però, una chance gliela darei. Mi piacciono le persone che mi lasciano sul filo del rasoio, amo rischiare".

Insomma, stando a quello che si vocifera in rete in questi giorni, i due protagonisti del format Mediaset potrebbero essersi visti ma è improbabile che lo racconteranno su Instagram ora che la trasmissione è in pausa.