Luca Salatino ha postato su Instagram un messaggio in cui rivela di essersi pentito di avere dato il suo 100% a persone che non lo meritano. Inoltre l'ex volto di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei follower e ha rivelato quali sono i suoi progetti per il futuro. Salatino vorrebbe aprire un ristorante tutto suo, ma vorrebbe anche tornare sul ring per diventare un professionista nel mondo della boxe.

Le dichiarazioni di Salatino

Luca Salatino su Instagram ha pubblicato un messaggio, che sembra avere un sapore malinconico. L'ex tronista di Uomini e donne ha scritto: "Il più grande rimorso che possiamo avere nella vita non è per le cose sbagliate che abbiamo fatto, ma per le centinaia di cose giuste che abbiamo fatto per le persone sbagliate".

Sebbene il diretto interessato non abbia fatto alcun nome o riferimento, secondo alcuni utenti potrebbe trattarsi di una possibile frecciatina alla sua ex Soraia Ceruti. Luca potrebbe aver ripensato ai momenti vissuti con l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi.

Ovviamente, si tratta solo di pettegolezzi di Gossip poiché Salatino non ha fatto alcuni riferimento alla sua ex. In una recente intervista al magazine di Uomini e Donne, Salatino aveva spiegato i motivi della rottura con Soraia: "Secondo me non mi amava più da mesi". Poi ha aggiunto: "Anche i miei gesti d'affetto non andavano più bene, mi diceva che ero 'appiccicoso', evitava i contatti fisici e una persona innamorata non si comporta in questo modo".

Luca Salatino: dopo il GFVip 7 sogna di aprire un ristorante

Archiviato il momento di riflessione, Luca Salatino ha attivato il box domande e ha risposto ad alcune curiosità dei fan.

Un utente gli ha chiesto come sta e il diretto interessato ha riferito che dopo l'operazione alla schiena ha avuto dei problemi ma è sulla via del recupero: "Sto bene ragazzi, vi ringrazio per l'affetto e la vicinanza che mi dimostrate ogni giorno".

Un altro utente ha chiesto all'ex volto di Uomini e Donne cos'è per lui la felicità. Anziché glissare il giovane romano ha esordito, spiegando che per lui è un concetto astratto: "A volte la confondiamo con l'essere appagati, ma secondo me è un grande errore". Secondo Salatino, si può essere felici semplicemente essendo sereni con sé stessi, senza cercare la felicità in oggetti o cose materiali.

Per quanto riguarda i progetti per il futuro, Luca Salatino ha affermato: "Vorrei aprire un ristorante tutto mio con la concezione di cucina, cose semplici e povere ma fatte bene". Inoltre ha rivelato che vorrebbe tornare sul ring per diventare un pugile professionista. Infine ha ringraziato Quinto per il progetto di lavoro intrapreso insieme: "Ho trovato un ambiente e delle persone fantastiche".