È giallo su una coppia di Uomini e Donne. Martedì 16 maggio, una ragazza ha deciso di scrivere ad Amedeo Venza e Deianira Marzano per riportare una segnalazione: un ex cavaliere del dating show l'avrebbe contattata per bere una birra in macchina. Ma non è tutto, alla ragazza sarebbe stato chiesto di rimanere in auto per evitare che l'ex volto di Uomini e donne venisse fotografato in compagnia di un'altra donna.

La segnalazione ricevuta da Venza e Marzano

Amedeo Venza e Deianira Marzano sono due esperti di gossip e spesso riportano le segnalazioni ricevute dai loro follower.

In queste ore, il duo ha riportato una segnalazione su un ex volto di Uomini e Donne. Scendendo nel dettaglio, una ragazza ha raccontato di essere stata contattata da un ex cavaliere del programma: "Mi ha chiesto di bere una birra una macchina". Il motivo? Nel caso fossero andati in un locale o a fare una passeggiata, ci sarebbe stato il rischio di essere fotografato e l'ex cavaliere in questione non si poteva permettere di apparire con un'altra donna. Ma non è tutto, perché il duo Venza e Marzano ha aggiunto un altro tassello alla segnalazione ricevuta: la ragazza avrebbe specificato che essendo tardi era già in pigiama, ma l'ex cavaliere avrebbe detto che non importava visto che dovevano trascorrere la serata in macchina.

Entrambi gli esperti di gossip hanno preferito oscurare il nome dell'ex volto di Uomini e Donne, ma hanno rassicurato i follower di aver visualizzato l'intera conversazione.

Chi potrebbe essere la coppia della segnalazione? Tutte le ipotesi

Dal momento che Venza e Marzano non hanno rivelato il nome dell'ex cavaliere, si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi.

Nelle precedenti settimane, Riccardo Guarnieri aveva postato sui social una frase criptica che lasciava intendere di un possibile tradimento. Secondo alcuni suoi fan, il cavaliere avrebbe lanciato una stoccata alla sua ex Ida Platano e al suo attuale compagno Alessandro Vicinanza. Di recente, Guarnieri però ha smentito di aver lanciato delle frecciatine alla sua ex e ha sostenuto di aver scelto quella determinata frase solo ed esclusivamente perché gli piaceva.

Tra le ipotesi legate ad un possibile tradimento è spuntato anche il nome di Isabella Ricci e Fabio Mantovani: la coppia da tempo non appare più sui social. I due, dopo essere usciti dal dating show di Maria De Filippi sono convolati a nozze e si sono trasferiti a Dubai. Il fatto di essere spariti sui social non significa nulla: la coppia potrebbe aver deciso di vivere la relazione lontano dai riflettori.