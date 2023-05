L'episodio di Un posto al sole, andato in onda martedì 2 maggio, ha scatenato molte polemiche tra i fan del daily drama partenopeo. A suscitare scalpore, è stata la scelta di mostrare a schermo il momento in cui Lara ha dato il latte al piccolo, dopo avere versato al suo interno alcune gocce misteriose.

Quello che si era potuto quindi solo ipotizzare venerdì, stavolta è stato presentato in modo crudo e diretto generando indignazione tra una folta schiera di spettatori.

Un posto al sole: Lara in lacrime dà il biberon al piccolo

Ci sono state grandi polemiche in questi giorni in merito alla storyline del piccolo Tommaso e di Lara.

L'episodio di venerdì 28 aprile si era concluso mostrando quest'ultima intenta a mettere delle gocce, molto probabilmente di benzodiazepine, all'interno del latte del neonato. Tale scena, per quanto meno eclatante di quella di del 2 maggio, era già risultata piuttosto indigesta agli spettatori, che si lamentavano di vedere un gesto così vile su un neonato.

Nell'episodio andato in onda martedì 2 maggio però si è andato ben oltre. Nulla è stato infatti lasciato all'immaginazione e gli spettatori hanno potuto vedere Lara visibilmente fuori di sé dare il biberon al piccolo, piangendo e chiedendogli scusa e facendogli capire che questa era l'unica strada per per formare una famiglia felice.

Tommaso è in pericolo

Chiara Conti, in stato di grazia, è stata molto brava a mostrare una donna con gravi turbe mentali, ma dotata di una lucidità tale in grado di portare avanti un piano così diabolico. Dal punto di vista della donna, il sacrificio del piccolo è un gesto necessario per un bene più altro. Risulta chiaro che Martinelli non sia più in grado di discernere il bene dal male.

Per quanto l'auditel stia premiando le puntate attualmente in onda con ascolti superiori alla media, molti spettatori non stanno apprezzando questa svolta così cupa della soap. I commenti sono per lo più dello stesso genere. In particolare ci si lamenta del fatto che una soap per famiglie che dovrebbe portare leggerezza stia invece creando disagio.

I fan di Un posto al sole, criticano la scelta degli sceneggiatori

Diversi sono i commenti negativi dei fan tra questi: "Basta non è educativo questa storia se continua ancora non vedrò più un posto a sole" e ancora :" Basta se continua questa storia non vedrò più un posto a sole", " fatela finire... le scene dove lei avvelena il bambino non si possono vedere".

Insomma gli spettatori, per quanto abituati alle svolte drammatiche della soap. sembra non riescano proprio a mandar giù il fatto che la vittima sia un neonato indifeso. In ogni caso, la sensazione è che Lara verrà scoperta prima che possa accadere qualcosa di grave a Tommy.