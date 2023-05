Gianni Sperti vittima di minacce sui social e decide di denunciare pubblicamente ciò che sta accadendo. In queste ultime ore, il celebre opinionista di Uomini e donne si è ritrovato a fare i conti con una serie di messaggi poco carini che gli sono stati recapitati sui social.

Il motivo? Gli scontri che, in queste ultime puntate del talk show, lo hanno visto protagonista in studio con la dama Aurora, uno dei volti più chiacchierati di questa stagione del trono over.

Gianni Sperti vittima di minacce: la denuncia social dell'opinionista di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne continua a riservare colpi di scena e in queste ultime settimane, c'è stato spazio per gli scontri tra Armando e Aurora.

I due volti del trono over si sono ritrovati ai ferri corti e, in diverse occasioni, Gianni Sperti ha scelto di intervenire senza risparmiare delle frecciatine nei confronti della dama, la quale accusava Armando di voler prendere in giro la redazione del talk show Mediaset.

Sta di fatto che, in queste ore, Gianni si è ritrovato a fare i conti con una serie di brutti messaggi che gli sono stati recapitati sui social ed ha scelto di denunciare quanto sta accadendo.

'Non ho paura di niente e di nessuno', Gianni Sperti sbotta sui social dopo le minacce

In particolar modo, Gianni ha svelato pubblicamente di aver ricevuto dei messaggi da parte di alcuni "fan" di Aurora che, con toni minacciosi, chiedevano all'opinionista di lasciare in pace la dama del trono over.

"Ho deciso di pubblicare una tra le tante minacce che ricevo", ha esordito Gianni nel suo messaggio social.

"Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditor poche parole", ha proseguito ancora l'opinionista del talk show di Maria De Filippi scosso dalla situazione.

"Non ho paura di niente e di nessuno", ha chiosato ancora Gianni nel suo messaggio pubblicato su Instagram dopo le minacce ricevute in questi giorni.

Nuove polemiche per Gianni Sperti nelle prossime puntate di Uomini e donne 2023

Insomma, una situazione decisamente molto antipatica che Gianni ha scelto di denunciare con un messaggio "forte e chiaro" indirizzato a tutti quei detrattori che lo insultano sui social per le sue opinioni e i giudizi dati a Uomini e donne.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni sul talk show Mediaset rivelano che anche nel corso delle prossime puntate di questa edizione, Gianni si ritroverà al centro delle polemiche in studio.

Il motivo? L'opinionista tornerà a puntare il dito contro Armando Incarnato e in trasmissione non mancheranno i nuovi battibecchi tra i due storici rivali, da tempo ormai ai ferri corti.