La puntata di Un posto al sole andata in onda giovedì 18 maggio, probabilmente ha sancito la fine del rapporto tra Roberto e Marina, con buona pace di tanti fan che speravano in un lieto fine. Ferri, in un impeto di rabbia verso sua moglie, ha deciso di raggiungere Lara, con cui ha avuto un rapporto intimo.

Questa storia ha ancora tanto da raccontare, con l'ingresso della vera madre di Tommy, ma cosa succederà, tra Roberto e Marina, alla fine di questa storia, quando tutto si sarà risolto? A seguire verrà analizzato il rapporto dei due e i possibili sviluppi.

Un posto al sole: il matrimonio tra Ferri e Marina potrebbe essere già finito

Gli sceneggiatori hanno avuto anni per descrivere la relazione tra Roberto e Marina e quello che ne è venuto fuori è un rapporto altamente tossico tra due personaggi che, a modo loro, si vogliono bene ma che non potranno mai essere felici assieme. Tra i due, Marina è probabilmente quella più innamorata e, nonostante sia consapevole che non potrà mai avere Ferri nel modo in cui desidera, continua a commettere l'errore di volerci credere.

Quanto a Roberto, c'è un problema di fondo legato a un forte narcisismo e un'anaffettività che lo porta a mettere i suoi interessi prima di tutto. Ferri ama se stesso più di ogni cosa e questo lo porta ad essere attratto da chi lo ama.

Roberto vuole sinceramente una stabilità familiare, ma non può fare a meno di anteporre ai sentimenti le sue pulsioni, il che lo porta a distruggere qualsiasi relazione. Se davvero Lara riuscisse a conquistarlo, diverrebbe presto l'ennesima vittima del suo egocentrismo e verrebbe trascurata e tradita, ma probabilmente la loro storia finirà molto prima.

La lettera profetica di Marina

Marina non ha mai creduto realmente in questo matrimonio. Pochi mesi prima aveva scritto una lettera a Roberto in cui spiegava bene i suoi sentimenti e il loro destino. Tra i passaggi più significativi ce n'è uno che descrive al meglio il destino di questa coppia: " Per noi non ci sarà mai felicità Roberto, perché il nostro amore è pari al desiderio di distruggerci a vicenda"

La frase che gli sceneggiatori hanno fatto dire a Marina si è rivelata quanto mai profetica anche questa volta.

Entrambi stanno provando a farsi del male per testare l'amore dell'altro, ma l'unico risultato possibile resta il dolore e la fine del loro rapporto.

Come finirà questa vicenda?

Con l'arrivo di Ida Kolavenko, la vera madre di Tommaso, questa storyline ha ancora tanto da raccontare. La ragazza vuole davvero il bambino o cercherà di estorcere altri soldi a Lara? In attesa di capire se la giovane sia un personaggio positivo o negativo, c'è già chi ipotizza una relazione tra lei e Ferri. Evento tutto sommato possibile, ma il punto è un altro: cosa ne sarà di Ferri e Marina quando questa vicenda sarà finita?

Anche considerando lo scenario più roseo con Lara che va via e lascia Tommaso a Roberto e Marina, quest'ultima vorrà davvero stare ancora con Roberto dopo il tradimento?

Certo Ferri potrebbe mentire e ricattare Lara, ma quanto potrebbe durare un rapporto basato su questi presupposti? In qualsiasi modo la si guardi la sensazione è che anche stavolta i due non avranno un lieto fine, ma le prossime puntate potranno sicuramente dire di più.