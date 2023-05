Tra i volti storici di Uomini e donne spicca quello dell'ex dama Veronica Ursida, che per svariate edizioni ha tenuto banco in studio con le sue tormentate vicende sentimentali, che non le hanno mai permesso di trovare la persona adatta per lei.

In una recente intervista a Tutto, Veronica è tornata a parlare della trasmissione e della sua esperienza in tv, e non ha risparmiato una frecciatina nei confronti di Armando Incarnato, col quale per qualche tempo è stata protagonista di un flirt.

La frecciatina di Veronica Ursida fuori da Uomini e donne

Veronica Ursida per anni è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne, molto amata dal pubblico del talk show di Maria De Filippi.

In una delle sue nuove interviste, l'ex dama del trono over ha ammesso che non tornerebbe di nuovo a mettersi in gioco all'interno dello studio del talk show Mediaset, dato che il suo scopo adesso è quello di andare avanti e crescere dal punto di vista professionale.

Tuttavia, a distanza di un po' di anni dalla sua uscita di scena dal cast della trasmissione di Canale 5, Veronica non ha risparmiato delle stoccate nei confronti di alcuni volti storici che affollano il parterre over, come nel caso di Armando e Roberta Di Padua.

'Furbo a ripulirsi, ma non gli credo', Veronica smaschera Armando di Uomini e donne

"Io e lui ci siamo frequentati e abbiamo avuto notevoli scontri. Non ha risparmiato nemmeno me", ha dichiarato Veronica parlando del cavaliere napoletano, che anche quest'anno ha attirato un bel po' di critiche in studio per i suoi modi di fare.

"Forse perché lo avevo scoperto con la sua fidanzata e l'ho fatta portare in trasmissione, visto che tutti noi ricevevamo delle segnalazioni", ha aggiunto ancora l'ex dama del trono over puntando il dito contro Armando per le sue "tresche" fuori dal contesto televisivo.

"Poi è stato furbo a ripulirsi, ma io ancora non gli credo.

Secondo me partecipa a Uomini e donne solo per fare chiacchiere e ottenere visibilità", ha chiosato ancora Veronica nell'intervista.

'Roberta si è sempre messa in mezzo', l'attacco di Veronica

Non è finita qui, perché Veronica ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe anche nei confronti di un'altra nemica con la quale ci sono stati diversi momenti di tensione in studio a Uomini e donne: Roberta Di Padua.

"Tra di noi non c'è mai stata intensa, nelle mie conoscenze in trasmissione si è sempre messa in mezzo", ha sentenziato Veronica contro la dama napoletana.

"Forse non le sono mai andata a genio, perché gli uomini sceglievano me e non lei", ha chiosato ancora Veronica.