Le vicende del piccolo Tommy sono destinate a riempire le puntate di Un posto al sole per diverse settimane. Mentre la trama si fa sempre più intricata, molti fan hanno iniziato a sperare in un lieto fine che vedrebbe Lara in prigione e Roberto e Marina che tornano assieme e adottano il piccolo Tommy. Quest'ultima eventualità è stata riportata in diversi articoli come una possibilità concreta, ma in realtà le cose sono molto più complesse di così.

Ferri e Marina non potrebbero mai ottenere l'affidamento legale del neonato, mentre Lara avrà sicuramente la sua punizione ma non è detto che finisca in carcere.

Ma come potrebbe finire quindi questa storyline? A seguire verranno elencati i possibili scenari di questa vcenda.

Un posto al sole: Ferri e Marina non potranno mai adottare Tommy

L'iter legale per adottare un bambino è molto complesso al fine di tutelare il minore. Ci sono dei controlli molto rigidi e va detto subito che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) non avrebbero nessuna possibilità di adottare Tommy.

Tanto per cominciare non si può scegliere il bambino da adottare, quindi loro due al massimo potrebbero fare richiesta di adozione ma non scegliere chi prendere in affidamento. Tralasciando questo problema insormontabile, esistono anche altri requisiti che i due non hanno.

Il fatto che i due vengano da due separazioni non aiuterebbe di certo, inoltre I coniugi che fanno richiesta devono essere sposati da almeno tre anni o almeno avere un periodo di convivenza tale. C'è poi il problema anagrafico visto che l'età deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 quella dell’adottando, anche se sono ammesse deroghe in casi eccezionali.

Il destino del bambino

Senza dilungarsi troppo in dettagli tecnici, risulta ovvio che Roberto e Marina non potranno mai adottare Tommaso, almeno non per vie legali e questo porta al punto successivo. Ferri e sua moglie, una volta scoperta la verità, dovrebbero tacere fare un patto con Lara e la vera madre del bambino per tenere Tommy in modo illegale.

Non passerebbe un bel messaggio ma questa sarebbe l'unica strada per vedere i due formare una famiglia assieme a Tommy.

Un posto al sole: Lara verrà arrestata?

Considerate le azioni turpi di Lara (Chiara Conti), nel momento in cui venisse fuori la verità per lei si aprirebbero le porte della prigione. I reati commessi sarebbero molto pesanti e andrebbero dalla compravendita alla violenza su minore. Per la donna l'unica possibilità di salvezza sarebbe appunto quella di cedere Tommy a Roberto e Marina in cambio del loro silenzio. Ma andrà davvero così?

Molto più probabilmente Lara avrà la sua punizione e il bimbo tornerà con Ida, la madre biologica di Tommy o con una famiglia che richiederà l'adozione in modo legale, ma tale vicende promette di sicuro ancora molti colpi di scena.