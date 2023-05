L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 29 maggio al 2 giugno 2023, quando saranno trasmesse le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Le sorprese e i colpi di scena non mancheranno, dato che, al centro dell'attenzione, continueranno ad esserci le vicende di Roberto e Lara.

Per la perfida Martinelli, dopo l'arrivo della mamma naturale del piccolo Tommaso, potrebbe giungere il momento della resa dei conti finale e tutte le sue bugie potrebbero venire clamorosamente a galla, al punto da metterla seriamente nei guai con Roberto.

Roberto e Lara al centro delle puntate di Un posto al sole in onda fino al 2 giugno

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole, previste nel corso della settimana che va dal 29 maggio al 2 giugno, continueranno ad essere incentrate sulle vicende di Lara, Roberto e Marina.

Per la perfida Martinelli, infatti, la situazione diventerà sempre più complicata dopo l'arrivo inaspettato della vera mamma di Tommaso.

Ida, questo il nome della donna che ha messo al mondo il bambino, non avrà intenzione di fare un passo indietro e di rinunciare così al bambino.

La donna si è pentita della scelta fatta in precedenza, motivo per il quale si dirà disposta a tutto pur di riavere con sé Tommaso e tornare ad essere la sua vera mamma.

Lara si ritroverà nei guai nelle prossime puntate di Un posto al sole

Una situazione particolarmente complicata che rischia di mettere nei guai l'astuta Lara. La donna, in queste settimane, credeva di avere la situazione sotto controllo, convinta del fatto che sarebbe riuscita a gestire tutto nei minimi dettagli, ma così non sarà.

Ebbene, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 2 giugno, tutta la verità potrebbe venire a galla e per Lara potrebbe avvicinarsi il momento della resa dei conti finale.

La donna potrebbe essere smascherata da Ida che, non avendo intenzione di rinunciare ulteriormente al suo bambino, potrebbe svelare tutta la verità a Roberto Ferri.

Roberto potrebbe scoprire le bugie su Tommaso nelle puntate di Un posto al sole

In questi nuovi appuntamenti con la seguitissima soap opera dell'access prime time di Rai 3, Roberto potrebbe scoprire di essere stato ingannato e raggirato in merito alle vicende del piccolo Tommaso, che davvero non è suo figlio.

In tal caso, sarebbe uno choc senza precedenti per Ferri dato che, in queste settimane, ha dato tutto se stesso per quel bambino, al punto da mettere in stand-by anche il suo matrimonio con Marina.

Pur di non rinunciare a Tommaso, Ferri e Marina si sono ritrovati in profonda crisi, al punto che la donna ha scelto di lasciare Napoli per un po' di tempo e trasferirsi a Londra da sua figlia Elena.