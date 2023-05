L'appuntamento con Terra Amara è confermato dal 22 al 28 maggio 2023 con le nuove attesissime puntate in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Demir, il quale inizierà ad avere dei sospetti legati ad una tresca clandestina tra sua moglie e Yilmaz.

L'ira dell'uomo toccherà delle vette altissime, al punto che la povera Zuleyha si ritroverà in serio pericolo di vita.

Mujgan si vendica di Zuleyha: anticipazioni Terra amara 22-28 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara fino al 28 maggio 2023, rivelano che Mujgan farà recapitare in casa Yaman dei filmati compromettenti legati ad un incontro avvenuto tra Yilmaz e Mujgan.

In un primo momento, però, Demir non riuscirà subito a vedere quelle immagini a causa della rottura del proiettore in casa, il quale farà slittare di qualche giorno la verità su quanto starebbe succedendo alle spalle del ricco imprenditore.

Tuttavia, nel momento in cui la situazione verrà risolta, ecco che ci sarà il colpo di scena inaspettato. Demir resterà a dir poco senza parole dopo aver visionato quelle immagini che ritraggono sua moglie in compagnia di Yilmaz.

Demir spietato contro Zuleyha: anticipazioni Terra amara al 28 maggio

Tali immagini verranno viste anche da Hunkar, la quale si dirà molto preoccupata per quella che potrebbe essere la reazione del figlio.

E, in effetti, Demir non sarà affatto clemente nei confronti della moglie.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma dal 22 al 28 maggio 2023 su Canale 5, rivelano che l'uomo metterà subito alle strette la donna, tanto da caricarla in macchina e portarla in un bosco isolato del paese.

Zuleyha, a quel punto, verrà messa al corrente della scoperta che ha fatto Demir: la donna proverà in tutti i modi a giustificarsi, cercando di far capire al marito di non averlo tradito e che non ci sarebbe stato nulla di compromettente con Yilmaz.

Demir spara contro Zuleyha e la lascia nel sangue: anticipazioni Terra amara al 28 maggio

Ebbene, le parole di Zuleyha non basteranno a placare l'ira dell'uomo che ormai non si fida più di sua moglie e andrà avanti per la sua strada, convinto del fatto che debba darle una giusta lezione per quel tradimento.

Gli spoiler delle prossime puntate di Terra amara previste su Canale 5 nel corso della prossima settimana, rivelano che ad un certo punto ci sarà il colpo di scena inaspettato.

Demir tirerà fuori la pistola e la punterà contro sua moglie: nel giro di pochi secondi si sentiranno due spari che metteranno in pericolo la vita della donna.

Demir, dopo aver sparato a Zuleyha andrà poi via da solo dal bosco, con le mani insanguinate e lascerà da sola sua moglie in una pozza di sangue.