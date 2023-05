L'appuntamento con la nuova stagione di Uomini e donne 2023/24 riparte a settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, con le nuove attesissime puntate.

Le sorprese non mancheranno e, per quanto riguarda il trono over, potrebbero esserci dei cambiamenti importanti.

Tra i papabili ritorni in scena, infatti, spicca quello di Giorgio Manetti: l'ex fidanzato di Gemma, dopo un periodo di assenza, potrebbe accettare di rimettersi in gioco in studio.

Giorgio Manetti potrebbe ritornare nel cast del trono over a Uomini e donne 2023/24

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e donne, prevista da settembre in poi nella fascia del pomeriggio, rivelano che la redazione potrebbe puntare su una reunion che non passerebbe affatto inosservata in studio.

Per Gemma Galgani, infatti, potrebbe giungere il momento di rivedere in trasmissione una sua vecchia e cara conoscenza: trattasi del suo ex storico Giorgio Manetti.

I due sono stati protagonisti per anni di una travagliata e tormentata storia d'amore, nata e cresciuta nello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Gemma e Giorgio: arriva la reunion a Uomini e donne 2023/24?

Lo stesso Giorgio, in una delle sue ultime interviste, ha ammesso di aver superato il difficile trascorso con Gemma e di essersi lasciato alle spalle anche le incomprensioni che ci sono state tra di loro.

Insomma, il cavaliere toscano sembrerebbe davvero pronto a rimettersi in gioco da settembre e chissà se riuscirà ancora una volta a far breccia nel cuore della storica dama del trono over.

In tal caso sarebbe un inizio stagione decisamente "scoppiettante" per la trasmissione, dato che la curiosità da parte del pubblico per questo ritorno in studio della coppia, assicurerebbe ottimi ascolti.

Armando in bilico per la nuova stagione di Uomini e donne su Canale 5

E poi ancora, le ultime indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e donne rivelano che sarebbe in bilico la presenza di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano potrebbe non tornare in studio nel corso della nuova edizione del talk show dei pomeriggio di Maria De Filippi, di cui è stato uno dei protagonisti indiscussi anche quest'anno con le sue polemiche e i suoi scontri verbali.

Tra le dame, invece, sembrerebbe certa la presenza di Aurora: nonostante un ultimo periodo decisamente turbolento, fatto di polemiche e scontri accesi in studio, la dama dovrebbe riprendere parte alla trasmissione di successo in onda su Canale 5, seguita anche quest'anno da una media di spettatori che ha sfiorato il muro dei tre milioni al giorno, con quasi il 28% di share fisso.