L'indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv, è spiazzante: a breve potrebbe esserci un inaspettato quanto clamoroso ritorno nel cast di U&D. Dopo tanti anni d'assenza, Giorgio Manetti potrebbe riprendere posto tra i cavalieri del Trono Over per rimettersi in gioco. Il toscano non ha mai confermato ma neppure smentito l'eventualità di una "reunion" con Gemma Galgani, ancora alla ricerca dell'anima gemella dopo più di un decennio nel programma.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di U&D dal 26/04, i fan sono appena stati aggiornati su un retroscena che, se trovasse riscontri nella realtà, avrebbe del clamoroso.

Il direttore Riccardo Signoretti, infatti, sostiene che Giorgio Manetti potrebbe tornare nel cast del dating-show dopo una lunga assenza e lì ritroverebbe la sua storica ex fidanzata.

Gemma Galgani figura ancora nel parterre del Trono Over dopo più di 13 anni e, stando alle ultime anticipazioni, non ha trovato la persona giusta. Il signore col quale la torinese si è frequentata in questo periodo, si chiama Giuseppe ma Tina è convinta che non rispecchi il suo ideale d'uomo.

Il possibile rientro del "gabbiano" nel programma di Canale 5, dunque, non potrebbe che fare bene sia alla dama 73enne che alle dinamiche della sua versione senior che dopo l'addio di Ida Platano faticano ad appassionare il pubblico come un tempo.

I retroscena sul futuro di U&D

Sono oltre 6 anni che Giorgio non partecipa a U&D ma, a differenza di tanti altri protagonisti che sono finiti nel "dimenticatoio", lui è sempre rimasto un punto di riferimento per i giornalisti. Settimana dopo settimana, infatti, trapelano nuove dichiarazioni del toscano o sulla ex Gemma o su quello che accade in studio in generale.

L'eventualità che Manetti riprenda posto nel parterre maschile del Trono Over, è stata commentata anche dal blogger che riporta le anticipazioni di tutte le registrazioni del format di Maria De Filippi.

In una Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che anche a lui sono arrivate voci di un possibile ritorno del "gabbiano" in trasmissione, ma secondo lui al momento è un'idea un po' difficile da concretizzare.

Qualora il cavaliere decidesse davvero di rimettersi in gioco su Canale 5, secondo il ragazzo lo farebbe a partire dall'inizio della prossima stagione, quella che debutterà a settembre.

Attesa per gli spoiler di U&D

Anche se alcune riviste di Gossip sostengono che il ritorno di Giorgio sarebbe imminente, il blogger Pugnaloni frena e informa i fan che il tutto non dovrebbe avvenire prima dell'edizione 2023/2024.

Mancano poche settimane al finale di stagione del dating-show, quindi è abbastanza improbabile che Maria De Filippi decida di riaccogliere Manetti sapendo che tra qualche puntata il suo storico programma andrà in vacanza.

Una teoria più plausibile, invece, è quella che il toscano si ripresenti davanti alle telecamere degli studi Elios a estate conclusa, quindi quando cominceranno le registrazioni di quello che sarà trasmesso in tv a partire da metà settembre.

Dopo una pausa di qualche settimana, invece, U&D sta per tornare con nuove puntate dal 26 al 28/04: nei prossimi giorni saranno mostrati al pubblico i tanti colpi di scena che sono accaduti nel corso delle riprese di sabato scorso.

Gemma, in particolare, appare ancora dubbiosa circa la frequentazione che sta avendo col signor Giuseppe, tant'è che ad un certo punto chiederà ad Elio di riallacciare una conoscenza nonostante lui abbia chiuso la volta precedente.