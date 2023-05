Alice Barisciani debutterà come tronista a Uomini e donne nella prossima stagione del talk show? È questa la domanda che si pongono i fan del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, dato che da un po' di settimane circolano delle voci legate a un suo possibile arrivo in trasmissione.

Voci che, fino a questo momento, non sono mai state confermate e neppure smentite dalla produzione e dalla diretta interessata, che tuttavia in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni ha scelto di dire la sua e far chiarezza su quanto accadrà.

Alice Barisciani arriva sul trono di Uomini e donne a settembre?

L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nel corso della stagione televisiva Mediaset 2023/2024.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione nella fascia del pomeriggio dopo la pausa estiva, che quest'anno comincerà con qualche settimana di anticipo rispetto al previsto.

Intanto emergono già le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i tronisti della prossima edizione in onda da settembre su Canale 5.

Tra i nomi che sono venuti fuori spicca anche quello di Alice Barisciani, ex corteggiatrice del tronista Federico Nicotera che in questa edizione ha scelto Carola, la quale sembrerebbe essere in pole position per ricoprire questo ruolo.

'Salire sul trono? Non lo so', Alice rompe il silenzio su Uomini e donne

Voci che si sono fatte sempre più insistenti nel corso delle ultime settimane, al punto che la stessa Alice ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto concedendo una nuova intervista a Lorenzo Pugnaloni, dove tra le altre cose ha parlato anche della possibilità di poter salire sul trono a partire da settembre.

"Salire sul trono? Non lo so, onestamente non è una possibilità che ho mai preso in considerazione", ha dichiarato l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera in merito alla possibilità di vederla salire sul trono a settembre.

Insomma tutto sembrerebbe essere ancora in alto mare e non ci sarebbe nulla di concreto in merito a questo rumor che circola con insistenza sui social.

La frecciatina di Alice sul trono di Nicole a Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Alice non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti dell'attuale tronista Nicole, ormai vicina alla sua scelta finale in studio.

"Non mi sta entusiasmando", ha ammesso Alice parlando di Nicole, aggiungendo che secondo lei dovrebbe lasciarsi andare un po' di più con i suoi corteggiatori.

"Secondo me sceglierà Andrea", ha chiosato Alice facendo un pronostico sulla scelta della tronista a Uomini e donne.