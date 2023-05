Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 maggio rivelano che una misteriosa donna potrebbe smascherare Lara. Quest'ultima riceverà un'inquietante telefonata che la getterà nel panico più assoluto da qualcuno che potrebbe conoscere il suo segreto.

Nel frattempo Franco, Angela e Bianca decideranno di lasciare Napoli e partire per la Sicilia, inconsapevoli del fatto che Giulia sia in grave pericolo.

Il trionfo di Lara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si potrà assistere a una sorta di trionfo per Lara (Chiara Conti).

Mentre Marina (Nina Soldano) deciderà di lasciare Napoli, Martinelli ne approfitterà per insinuarsi nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Quest'ultimo non prenderà molto bene la decisione della moglie, ma di fronte all'evidenza dei fatti potrà solo arrendersi.

Lara inizierà così a frequentare Palazzo Palladini e farà tutto il possibile per mostrarsi come una compagna attenta e premurosa. La donna riuscirà a strappare un bacio al suo ex ed inoltre l'interazione spontanea tra Cristina e Tommy giocherà a suo favore, innescando un piacevole clima familiare.

Un posto al sole, trame 15-19 maggio: una misteriosa telefonata

Attenzione però, perché proprio quando Lara sarà a un passo dalla realizzazione del suo sogno, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato.

Martinelli riceverà una telefonata da parte di una donna misteriosa, che apparentemente conosce il suo segreto.

Le anticipazioni non aggiungono altro a parte il fatto che questa persona potrebbe mandare all'aria i piani di Martinelli. Resta da capire se si tratti di qualcuno che conosce il segreto di Tommaso. Al momento l'unica che dovrebbe sapere la verità è la dottoressa Picone (Debora Mattiello), tuttavia chiunque altro dello staff medico potrebbe avere intuito la realtà dei fatto.

Resta anche in piedi la teoria che si tratti di qualcuno che conosce la vita precedente di Martinelli, quando ancora si faceva chiamare Loredana.

Un posto al sole, puntate dal 15 al 19 maggio: Franco e Angela lasciano Napoli, Giulia in pericolo

Il garage di Peppino, dove Franco (Peppe Zarbo) ha lavorato per anni, chiuderà ufficialmente i battenti.

Sarà un duro colpo per Boschi, che si ritroverà di punto in bianco senza un lavoro. Questa situazione finirà ovviamente per inasprire i rapporti tra lui e Angela (Claudia Ruffo), già ai minimi storici.

Attenzione però, perché una novità che apparentemente sembrava potesse affossare definitivamente il rapporto della coppia finirà invece per riavvicinarli. Le anticipazioni rivelano che Angela deciderà di accettare l'offerta di lavoro in Sicilia che aveva ricevuto alcune settimane prima. Franco, però, non solo appoggerà la donna, ma deciderà di seguirla insieme alla piccola Bianca (Sofia Piccirillo). Come preannunciato in questi giorni, tale trama consentirà l'uscita per un certo periodo della famiglia Boschi dalle scene.

Per loro non si tratta di un addio e già dopo qualche mese dovrebbero rientrare nel cast.

Nel frattempo Giulia (Marina Tagliaferri) subirà le minacce del clan di Eduardo (Fiorenzo Madonna), evidentemente infastidito dall'operato del centro della donna. L'ex moglie di Renato, con sua figlia in partenza, si ritroverà da sola a dover affrontare questo grave pericolo.