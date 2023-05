Uomini e donne chiude con due settimane di anticipo rispetto alla consueta programmazione. Il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno non terrà compagnia al pubblico fino alla fine di maggio con puntate inedite, così come è sempre capitato nel corso delle passate stagioni.

Quest'anno, infatti, Maria De Filippi e la sua squadra di lavoro hanno scelto di fermarsi in anticipo e, di conseguenza, la trasmissione chiuderà i battenti già il 12 maggio, lasciando poi spazio ad un best of.

Chiusura anticipata per Uomini e donne: il talk show si ferma due settimane prime

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che il talk show chiuderà i battenti il prossimo venerdì 12 maggio, con la messa in onda della puntata conclusiva di questa fortunata edizione.

Una chiusura anticipata per il programma dei sentimenti che, quest'anno, non andrà in onda fino a fine maggio con puntate inedite.

Le registrazioni sono già terminate e questa volta, la conduttrice ha preferito fermarsi a metà maggio.

Di conseguenza, dal 15 maggio e fino a fine mese, ci sarà spazio per la versione "story" del talk show pomeridiano.

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni sui social, nelle ultime settimane di maggio potrebbero essere ritrasmesse le scelte più belle che ci sono state nel corso degli ultimi anni in trasmissione.

Dal 15 maggio parte Uomini e donne 'story' su Canale 5, poi la lunga pausa estiva

Un modo per fare un "tuffo nel passato", per la gioia dei numerosi fan che potranno trascorrere ancora dei pomeriggi in compagnia della squadra di Uomini e donne, prima che inizi ufficialmente la pausa estiva.

Da giugno in poi, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi si fermerà anche con la sua versione story: al suo posto, infatti, ci sarà spazio per l'arrivo della soap opera spagnola dal titolo "La Promessa".

In attesa di vedere in onda le ultime puntate di Uomini e donne e poi la versione "story" in onda sempre nella fascia del pomeriggio, fervono già i preparativi per la prossima edizione del talk show.

Maria De Filippi rompe il silenzio su Gianni e Tina a Uomini e donne 2023/2024

Nel corso dell'ultima registrazione di questa annata, la padrona di casa Maria De Filippi ha iniziato a far chiarezza sui due opinionisti del talk show.

La conduttrice ha confermato che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Tina e Gianni: i due volti storici della trasmissione sono entrambi confermatissimi e, da settembre, torneranno ad occupare le loro sedute in studio per commentare le vicende dei vari protagonisti che animeranno il parterre del trono classico e over.