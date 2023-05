Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Terra amara durante il periodo della stagione estiva. L'appuntamento con la seguitissima serie del pomeriggio continua ad appassionare un numero crescente di spettatori in daytime ma, in vista della calda stagione estiva, ci saranno una serie di novità.

L'appuntamento con la soap incentrata sulle vicende di Yilmaz e Zuleyha, infatti, potrebbe essere sospeso per diverse settimane del mese di agosto.

Cambio programmazione Terra amara su Canale 5: ecco cosa succede in estate

Nel dettaglio, Terra Amara è la soap rivelazione di questa stagione televisiva, in grado di appassionare una media di quasi tre milioni di fedelissimi al giorno, con punte di share che hanno toccato anche il 26% in daytime.

Un successo clamoroso per questa serie che, settimana dopo settimana, ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori, curiosi adesso di scoprire cosa succederà nel corso delle prossime puntate dell'attuale seconda stagione e in quelle successive che porteranno poi al gran finale di sempre.

I colpi di scena non mancheranno ma, intanto, per il periodo estivo ci saranno una serie di variazioni legate alla programmazione della soap.

Sospese le puntate del weekend: cambio programmazione Terra amara

L'appuntamento con la seguitissima serie turca, infatti, da giugno in poi risulta sospeso nella fascia del weekend pomeridiano di Canale 5.

Con la chiusura di Verissimo, la soap opera turca non sarà più trasmessa al sabato e alla domenica pomeriggio con le puntate inedite in prima visione assoluta.

In questo modo, infatti, verranno risparmiati episodi che saranno poi trasmessi nel corso della prossima stagione televisiva, quando la soap tornerà ad assicurare un buon traino all'appuntamento con il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin.

Resta confermata, invece, la messa in onda di Terra amara nella fascia del daytime feriale: dal lunedì al venerdì, la soap andrà in onda alle 14:10.

Ad agosto previsto un lungo stop per Terra amara: cambio programmazione Mediaset

Tuttavia, un ulteriore cambio programmazione per Terra amara sarebbe previsto durante il mese di agosto.

I vertici del Biscione, infatti, avrebbero intenzione di stoppare la messa in onda della soap opera turca per due/tre settimane durante il mese più caldo dell'estate, quello in cui la maggior parte degli Italiani non passerà tutti i pomeriggi davanti al televisore.

Sempre nell'ottica di risparmiare episodi da trasmettere poi nel corso della stagione 2023/2024, ecco che Terra amara potrebbe essere sospesa per diverse settimane e sostituita da Beautiful oppure dalla nuova soap La Promessa, che andrà in onda da giugno in poi nella fascia oraria di Uomini e donne.