Uomini e donne finisce in anticipo su Canale 5. L'attuale stagione del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno saluterà il suo pubblico in netto anticipo rispetto a quella che doveva essere la programmazione standard.

Una decisione che, in queste ore, ha fatto il giro del web e dei social, allarmando i fan e spettatori del programma, molti dei quali si dicono "preoccupati" per la padrona di casa del talk show.

Cambio programmazione Mediaset: Uomini e donne si ferma in anticipo

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si avvia verso le battute conclusive e quest'anno la trasmissione chiuderà in anticipo rispetto agli anni precedenti.

Le ultime puntate del talk show, infatti, saranno in onda nel corso della settimana che va dall'8 al 12 maggio 2023 su Canale 5.

Dal 15 maggio in poi, inizierà la lunga pausa estiva per la trasmissione di Maria De Filippi che, come da tradizione, andrà avanti fino a metà settembre, quando poi riprenderà la nuova stagione del talk show dei sentimenti.

Maria De Filippi si ferma prima con Uomini e donne

Una scelta che ha spiazzato i fan, dato che la messa in onda di Uomini e donne era prevista anche quest'anno fino alla fine di maggio, ma così non sarà.

Maria De Filippi si ferma in netto anticipo e, in quella stessa settimana in cui giungerà al termine l'appuntamento con il dating show, si chiuderà anche il serale di Amici 22, la cui finalissima è in programma domenica 14 maggio.

Sta di fatto che, i tantissimi fan del talk show dei sentimenti non hanno gradito la notizia della chiusura anticipata per il talk show e qualcuno si è detto anche preoccupato per la conduttrice, reduce da un inizio anno non facile.

I fan di Uomini e donne preoccupati: 'Maria avrà bisogno di fermarsi'

A febbraio, infatti, Maria De Filippi ha dovuto dire addio al grande amore della sua vita: il giornalista e conduttore tv, Maurizio Costanzo.

Un addio che ha provato e segnato la conduttrice che, dopo un breve periodo di pausa dal piccolo schermo, è tornata di nuovo all'opera pronta a portare a termine l'attuale stagione tv.

"Sicuramente Maria avrà bisogno di fermarsi e di respirare un po'", ha scritto un fan dopo aver appreso la notizia della chiusura anticipata di Uomini e donne.

"Mi dispiace di questa chiusura anticipata del programma, ma spero che possa essere utile a Maria per ritrovare un po' di serenità dopo un periodo non facile", ha scritto qualcun altro su Twitter.

"Dai Maria, per quest'anno ti perdoniamo e ti aspettiamo nuovamente a settembre", ha scritto ironicamente un altro spettatore di Uomini e donne.