Venerdì 15 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni trapelate dall’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, ci sono state novità nel parterre over. Ilaria è tornata in studio e ha rivelato di aver querelato Barbara De Santi per una frase pronunciata nei giorni scorsi. L’ex dama è arrivata in trasmissione con Vincenzo per raccontare come sta procedendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani, che ha continuato a frequentare Fabio Cannone ed è stata attaccata da Tina Cipollari.

Ilaria torna a Uomini e Donne con Vincenzo

Ilaria è tornata a Uomini e donne insieme a Vincenzo, con il quale ha iniziato una frequentazione lontano dalle telecamere da qualche settimana. Ilaria ha raccontato di aver querelato Barbara De Santi per una frase pronunciata sul suo conto qualche giorno prima. In studio, c’è stata una discussione con Tina Cipollari, accusata da Ilaria di non averla difesa quando Barbara ha fatto commenti poco carini su di lei.

Nel frattempo, l’ex dama del dating ha anche raccontato che con Vincenzo sta andando tutto per il meglio. Mentre con Tina Cipollari non c’è stata possibilità di riconciliazione, Gianni Sperti, al contrario della sua collega, ha stretto la mano a Vincenzo, mettendo da parte le divergenze.

Gemma vuole lasciare Uomini e Donne

Nel frattempo, Gemma Galgani ha continuato a frequentare Fabio Cannone e le cose tra loro stanno andando bene. Tuttavia, la dama torinese ha avuto una discussione con Tina Cipollari, accusandola di voler interferire nella sua relazione. Gemma ha anche minacciato di lasciare Uomini e Donne a causa dei continui attacchi dell’opinionista.

Tina, dal canto suo, ha dichiarato che Galgani sarebbe stata l’amante di diversi personaggi. Tuttavia, Fabio non ha dato retta alle parole di Cipollari e ha manifestato il desiderio di continuare la frequentazione con Gemma.

Riepilogo: Fabio aveva chiesto a Giovanna di lasciare Uomini e Donne con lui

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Fabio ha fatto un passo importante, proponendo a Giovanna di lasciare la trasmissione insieme a lui.

La dama del parterre over è rimasta sorpresa dalla richiesta del cavaliere e, presa dall’ansia, ha rifiutato di andare via con lui, nonostante l’esclusiva.

Nel frattempo Ilaria e Vincenzo hanno continuato a frequentarsi, ma sono stati criticati da Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti del dating show hanno suggerito alla coppia di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Tuttavia, sia Ilaria che Vincenzo hanno preferito rimanere nello studio per conoscersi meglio. Intanto Gemma Galgani ha continuato a frequentare Fabio Cannone, dichiarandosi felice ed entusiasta grazie al cavaliere.