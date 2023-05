Che fine hanno fatto Fabio e Isabella, la coppia nata lo scorso anno a Uomini e donne? Da un po' di tempo i due ex volti del trono over hanno fatto perdere le loro tracce, dopo che lo scorso maggio hanno scelto di convolare a nozze.

Una sparizione avvolta nel mistero e nel silenzio assoluto, quello in cui hanno scelto di chiudersi i due volti molto amati dal pubblico della trasmissione di Canale 5.

Isabella e Fabio spariti sui social dopo Uomini e donne

La storia d'amore tra Fabio e Isabella è nata lo scorso anno all'interno dello studio di Uomini e donne: dopo una breve frequentazione hanno scelto di proseguire la conoscenza fuori dalla trasmissione di Canale 5 e a distanza di pochi mesi hanno annunciato il loro matrimonio.

Il 28 maggio del 2022 Isabella e Fabio hanno convolato a nozze, dopodiché si sono trasferiti a Dubai, dove hanno iniziato la loro nuova vita.

Insomma tutto sembrava andare per il verso giusto e in diverse interviste si son professati innamorati e felici.

La coppia Isabella-Fabio fa perdere le tracce: 'Non si seguono più su Instagram'

Eppure nel corso dell'ultimo periodo non è passato inosservato il silenzio social della coppia: sono circa sei mesi che Isabella e Fabio non si mostrano più insieme su Instagram, così come facevano ai vecchi tempi.

Nessun post e nessuna storia per la coppia da svariate settimane: un indizio che ha alimentato ancora di più le voci legate a una crisi in corso tra Isabella e Fabio.

"Non si seguono più su Instagram e non postano più sui social da gennaio, si erano pure sposati. Erano davvero belli insieme", sottolineano i fan social della coppia Fabio-Isabella dopo aver preso atto del silenzio della coppia.

Il silenzio della coppia nata a Uomini e donne dopo le voci di crisi

A quanto pare in questi mesi sarebbero stati diversi gli utenti social che avrebbero provato a contattare anche la coppia in privato per cercare di avere informazioni in merito, ma i due non hanno proferito parola.

Insomma Fabio e Isabella continuano a preferire la strada del silenzio e per il momento non vogliono rilasciare dichiarazioni in merito a queste voci di crisi che circolano con grande insistenza sui social.

Non si esclude, però, che la coppia possa scegliere di rompere il silenzio con una nuova intervista al magazine della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi o magari a Verissimo, prima che giunga al termine l'attuale stagione televisiva Mediaset.

Verrà fatta chiarezza definitivamente sui due volti di Uomini e donne?