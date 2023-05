A distanza di quasi un anno dal loro matrimonio, due protagonisti di Uomini & Donne Over sono finiti al centro del Gossip per un'insolita "sparizione" dai social. Da gennaio scorso, infatti, si sono perse le tracce di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, la coppia che si è formata nel corso della passata edizione del dating-show. L'ultimo aggiornamenti che arriva direttamente da Instagram, fa sapere che i coniugi non si seguono più e non postano foto o video insieme da oltre tre mesi.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

In queste ore alcuni fan di U&D si stanno interrogando su una coppia che è nata nel programma un anno e mezzo fa circa.

Da mesi, infatti, non si hanno notizie sui social di Isabella e Fabio, la dama e il cavaliere che sono stati tra i protagonisti della scorsa edizione del dating-show di Maria De Filippi.

Ricci, in particolare, per un lungo periodo è stata al centro delle dinamiche del format per gli scontri che aveva settimanalmente con Gemma: per gran parte del pubblico, infatti, l'imprenditrice è stata una delle "antagoniste" numero uno di Galgani, nonché una delle più apprezzate e applaudite.

Dopo alcune conoscenze finite male, l'ormai ex protagonista del Trono Over si era imbattuta in Mantovani, un signore galante che sin da subito l'ha corteggiata con intenzioni serie.

Gli sviluppi nel post U&D

Tra i due c'è stato un vero colpo di fulmine, tant'è che nel giro di pochi mesi hanno deciso di lasciare il programma insieme per viversi nella quotidianità.

L'ultima apparizione della coppia negli studi di U&D risale allo scorso autunno, quando sono stati ospiti di una puntata per raccontare le emozioni del loro giorno più bello. Nel maggio del 2022, infatti, Isabella e Fabio si sono sposati e l'hanno fatto davanti ad amici, parenti e alle telecamere del dating-show condotto da Maria De Filippi.

Terminata l'avventura su Canale 5, Ricci e Mantovani si sono esposti per diversi mesi sui social network, dove erano soliti scambiarsi dolci dediche e parole d'amore.

Adesso, però, sui protagonisti del Trono Over è calato un insolito silenzio: da gennaio 2023, infatti, i profili Instagram dei coniugi non propongono nuovi contenuti ai loro tantissimi follower.

In queste ore, inoltre, i curiosi si sono accorti che i due non si seguono più e questo sta alimentando delle già insistenti voci su una possibile crisi in corso.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Visto che Isabella e Fabio non si seguono su Instagram e non si fanno vedere insieme da gennaio, si susseguono sui social le voci su un presunto periodo buio che i due starebbero vivendo: tra i fan più pessimisti c'è anche chi ipotizza che il matrimonio celebrato un anno fa potrebbe essere giunto al capolinea. Al momento comunque non ci sono conferme di nessun tipo in tal senso.

Chi segue la coppia si augura anzi che non sia accaduto nulla di grave e spera in una loro ospitata a Uomini e donne per raccontare cosa è successo da quando sono spariti dai social network.

In questi giorni, intanto, negli studi Elios si stanno registrando le ultime puntate della stagione: l'8 maggio Luca ha scelto Alessandra è ha ricevuto un sì come risposta, mentre nel pomeriggio di questo martedì toccherà a Nicole comunicare la sua preferenza definitiva tra Carlo e Andrea.