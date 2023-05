Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, previste nel corso della prima settimana del mese di maggio, rivelano che ci sarà spazio per un po' di novità legate alle vicende di Roberta e Nicole.

La dama del trono over si ritroverà al centro dell'attenzione per un gesto che non passerà inosservato, rivolto a uno dei pretendenti della tronista, a un passo dalla scelta finale.

Spazio anche alle vicende di Armando, che nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione si ritroverà a prendere in mano le redini del suo percorso in studio.

Roberta consola Carlo dietro le quinte: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne, previste nel corso del mese di maggio, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberta Di Padua.

La dama del trono over metterà ancora una volta in crisi la nemica Nicole e questa volta lo farà con una provocazione che non passerà affatto inosservata.

Perché Roberta, approfittando della frattura che si è venuta a creare tra Nicole e il corteggiatore Carlo, deciderà di andare dal ragazzo per consolarlo.

Roberta spenderà delle parole di conforto per Carlo e tra i due ci sarà anche un intenso abbraccio che manderà in crisi la tronista.

Nicole sbotta furiosa con Carlo e Roberta: anticipazioni Uomini e donne

Tale gesto non piacerà per niente a Nicole, che in studio si scaglierà duramente contro la sua avversaria e anche nei confronti del corteggiatore, richiamandolo e bacchettandolo per il suo modo di fare, e per aver accettato la provocazione della dama del trono over.

Insomma l'ennesima discussione tra la tronista e il corteggiatore, che arriverà a poche puntate dalla scelta finale in studio.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche di Armando, dato che per lui ci saranno delle novità importanti dal punto di vista dei sentimenti.

Armando volta pagina con un'altra dama: anticipazioni Uomini e donne

Dopo un periodo in cui si è ritrovato a fare i conti solo con critiche e polemiche legate alla sua credibilità all'interno del programma, Armando affronterà una nuova conoscenza.

Contrariamente a ogni aspettativa, questa nuova frequentazione riuscirà a colpire l'attenzione del cavaliere napoletano, al punto da decidere di proseguire e andare avanti.

Insomma questa volta Armando resterà piacevolmente colpito dalla nuova dama arrivata in studio per conoscerlo e non si esclude che questa frequentazione possa portare a dei risvolti del tutto inediti.

Il successo di Uomini e donne sul pubblico del pomeriggio

Insomma questi nuovi appuntamenti con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi non deluderanno le aspettative dei fan che continuano a seguire la trasmissione con grande affetto.

Anche la scorsa settimana il talk show è stato il programma più seguito della fascia pomeridiana, con una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno e picchi del 30% di share.

Con questi risultati d'ascolto la conduttrice e i protagonisti del trono over/classico hanno conquistato la leadership sul pubblico del pomeriggio, arrivando a totalizzare anche punte del 35% di share durante la messa in onda.

Questa settimana, complici i momenti di tensione tra Nicole e Roberta e la nuova sfuriata di Tina contro Elio, c'è da scommettere che gli ascolti del programma non deluderanno affatto le aspettative in daytime.