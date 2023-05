C'è aria di crisi tra Ida e Alessandro, la coppia nata quest'anno nello studio di Uomini e donne? È questa la domanda che si stanno ponendo i fan della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, dato che da un po' di tempo si sono perse le tracce dei due volti del trono over.

Usciti di scena insieme dal cast della trasmissione, Ida e Alessandro non si mostrano più insieme sui social e, secondo quanto svelato da Lorenzo Pugnaloni, potrebbero essere alle prese con un momento difficile.

Ida e Alessandro, cosa sta succedendo dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, tra le coppie che si sono formate quest'anno a Uomini e donne, vi è quella composta da Ida e Alessandro.

La loro storia d'amore ha tenuto banco per svariati mesi all'interno delle dinamiche del talk show, fino a quando scelsero di andare via definitivamente dallo studio per viversi la loro relazione fuori dallo studio del programma di Canale 5.

Inizialmente tutto sembrava andare nel migliore dei modi: la coppia appariva felice e spensierata sui social e non perdeva occasione per immortalarsi in scatti super romantici.

Da qualche settimana fa, però, Ida e Alessandro non si mostrano più insieme sui social e, ovviamente, i fan hanno subito ipotizzato che stiano attraversando un momento di crisi.

Il retroscena su Ida e Alessandro: 'C'è un po' di silenzio tra loro'

A svelare dei retroscena su quanto sta accadendo alla coppia nata a Uomini e donne, è stato Lorenzo Pugnaloni, che sui social ha raccontato ai fan che i due sarebbero effettivamente alle prese con un "momento no" della loro storia d'amore.

"C'è un po' di silenzio tra loro, questo mi farebbe pensare che siano in crisi o che comunque stiano attraverso un momento no", ha svelato Pugnaloni su Instagram, alludendo al fatto che la coppia non sarebbe più in sintonia come ai vecchi tempi.

Tuttavia, al cospetto delle voci di rottura definitiva, Pugnaloni ha messo un freno, svelando che secondo lui non si sarebbero detti addio definitivamente.

Che sia già finita tra Ida e Alessandro dopo Uomini e donne? Parla Lorenzo Pugnaloni

"Ma che si sono lasciati non penso proprio", ha aggiunto ancora l'esperto di Uomini e donne sul suo profilo social, smentendo così le indiscrezioni che parlano di crisi per la coppia Ida-Alessandro.

In ogni caso, il sospetto sulla crisi cresce sempre di più tra i fan della coppia e, a questo punto, bisognerà attendere la reazione dei due protagonisti del trono over. Interverranno sui social per smentire le voci di crisi oppure perseguiranno ancora la strada del silenzio? Tutto ciò potrebbe essere chiarito nelle prossime ore.