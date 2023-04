In queste ore in rete si sta spargendo la voce che una ex coppia del Trono Over di Uomini e sonne starebbe attraversando un periodo difficile. Una storia di Instagram che Riccardo ha pubblicato la mattina del 21 aprile, infatti, ha alimentato i dubbi sulla serenità della relazione che la sua ex Ida sta vivendo con Alessandro da ormai qualche mese.

All'esperta di gossip Deianira Marzano, inoltre, è arrivata una segnalazione secondo la quale Guarnieri sarebbe a conoscenza di un tradimento di Vicinanza a Platano.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Uomini e donne è in pausa fino a mercoledì 26 aprile, ma le registrazioni non si fermano: nel tardo pomeriggio di sabato 22, infatti, trapeleranno le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in tv al rientro dal ponte del 25.

Intanto nelle scorse ore Ida e Alessandro sono finiti al centro del gossip per un presunto tradimento.

A dare il via alle indiscrezioni è stata una storia che Riccardo ha postato sul suo account Instagram: il cavaliere ha condiviso con i suoi follower una riflessione pungente che secondo molti potrebbe essere rivolta a Vicinanza.

"Il tempo mette ognuno al proprio posto, ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo", è questo il messaggio social di Guarnieri che ha creato curiosità tra gli spettatori di U&D.

Silenzio per la coppia di U&D

Ad alimentare i rumor sugli ex protagonisti di U&D, è stata una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano su Riccardo. L'esperta di gossip, infatti, nelle scorse ore ha reso pubblici i messaggi che una fan anonima le ha inviato su Instagram per cercare di spiegare la storia Instagram di Guarnieri.

"Lui sa di un tradimento di Alessandro a Ida, la sua ex. Si vola", sono queste le parole con le quali una spettatrice ha insinuato il dubbio che la frecciatina social del cavaliere del Trono Over potrebbe essere rivolta a Vicinanza.

Da quando Deianira ha condiviso questa indiscrezione in rete, né Platano né il suo compagno si sono ancora esposti né per confermarla né per smentirla.

Un dettaglio che i curiosi hanno notato nell'ultimo periodo, però, è che i due hanno ridotto al minimo le loro interazioni social, tant'è che spesso circolano voci su una loro possibile crisi in corso.

Attesa per gli spoiler di U&D

Sono passate molte ore da quando sul web ha cominciato a spargersi la voce sulla frecciatina che Riccardo avrebbe lanciato a lei e al fidanzato per un presunto tradimento, ma Ida non ha ancora detto nulla a riguardo.

Sebbene sia molto attiva su Instagram, i contenuti che la parrucchiera ha postato venerdì 21 aprile non riguardano la sua situazione amorosa e i rumor che stanno circolando da stamattina.

La dama del Trono Over, infatti, è impegnata con il lavoro e sul suo profilo si possono vedere solo video con protagonisti i clienti del suo salone o al massimo brevi filmati sul figlio Samuele.

Domani, sabato 22 aprile, si svolgerà una nuova registrazione di U&D e gli spettatori non escludono che la coppia Platano-Vicinanza potrebbe essere ospite per replicare a Guarnieri e all'ennesimo attacco che sembra avergli rivolto a distanza.

Le anticipazioni dovrebbero riguardare anche Gemma e la furiosa lite che ha avuto con Paola la scorsa settimana: le due hanno discusso faccia a faccia dopo che Ruocco ha dato a Galgani dell'"affamata", punzecchiandola sulla voracità con la quale cercherebbe un contatto fisico con tutti i signori che frequenta davanti alle telecamere.