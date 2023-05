La notizia che Uomini e donne andrà in vacanza dal 12 maggio ha spiazzato fan e addetti ai lavori. Quelle che saranno registrate nei prossimi giorni, dunque, saranno le ultime puntate dell'edizione 2022/2023.

A partire da lunedì 15, però, il dating-show non sarà sostituito da soap opera o da film: il giornalista Davide Maggio ha fatto sapere che il pubblico potrà assistere al "best of" della stagione iniziata a settembre scorso.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e donne

Le vacanze di Uomini e donne inizieranno a metà maggio: con circa due settimane d'anticipo rispetto al solito, il programma di Maria De Filippi si appresta a salutare il pubblico per dare appuntamento a settembre.

Gli addetti ai lavori sostengono che questa chiusura dipenderebbe dall'esigenza della redazione di dedicarsi alla nuova edizione di Temptation Island, in onda a giugno ma registrata già a partire dalla fine del mese di maggio.

Le puntate che Maria De Filippi condurrà l'8 e il 9 maggio, dunque, saranno le ultime di una stagione fortunata del dating-show: più volte quest'anno, infatti, la trasmissione ha sfiorato il 30% di share e ha superato la soglia dei 3 milioni di spettatori.

Nonostante il successo, il format che permette a giovani e maturi di trovare l'anima gemella sta per iniziare una lunga pausa estiva: dame, cavalieri e tronisti non andranno in Tv per circa 4 mesi.

La soluzione di chi lavora a Uomini e donne

Davide Maggio ha dato ulteriori anticipazioni sul futuro del programma di Maria De Filippi: visto che non esistono contenuti inediti di Uomini e donne da mandare in onda, l'8 maggio il dating-show sarà sostituito da uno speciale di Amici 22 (probabilmente una puntata interamente dedicata ai quattro finalisti).

Da martedì 9 a venerdì 12 maggio, invece, saranno trasmesse in Tv le ultime registrazioni di quest'edizione (i cui spoiler saranno disponibili quando si svolgeranno le riprese presso gli studi Elios).

Una recente indiscrezione sta comunque rassicurando (almeno in parte) i fan che già stavano protestando per la chiusura anticipata della loro trasmissione del cuore.

Da lunedì 15 maggio, infatti, U&D non sarà rimpiazzato da soap opera o da film: a partire dalle ore 14:45 andrà in onda il "meglio di", ovvero i momenti più emozionanti e divertenti della stagione appena conclusasi.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e donne

Tra circa una settimana, dunque, il pubblico di Uomini e donne potrà rivedere le cose più belle che sono accadute nel corso dell'edizione 2022/2023: dalle frequentazioni poco fortunate di Gemma alle liti di Tina, dal fidanzamento tra Ida e Alessandro alle scelte dei tronisti che si sono alternati sulla poltrona rossa.

A proposito dei ragazzi del Trono classico, tra lunedì 8 e martedì 9 maggio dovranno prendere un'importante decisione: al centro delle ultime registrazioni dell'anno ci saranno le scelte di Luca Daffré e Nicole Santinelli.

Non mancheranno gli aggiornamenti sui "veterani" del Trono over e sulle ultime conoscenze che hanno intrapreso: Armando, ad esempio, si è detto interessato ad una new entry del parterre di nome Rebecca.

Nessun amore in vista, invece, per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: da quando Ida e Alessandro hanno lasciato il programma in coppia, i rispettivi ex non sono riusciti a portare avanti una frequentazione per più di qualche settimana, e nell'ultimo periodo hanno fatto parlare solamente per gli scontri che hanno avuto con i colleghi di parterre o con gli opinionisti Gianni e Tina.