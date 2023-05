Un posto al sole continua con nuove vicende e le sorprese nelle prossime puntate saranno molte per i protagonisti di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori ci sarà la coppia formata da Angela e Franco, che presto prenderà una decisione importante. I problemi tra i due coniugi saranno evidenti, ma per loro potrebbe esserci una nuova opportunità di ricominciare allontanandosi da Napoli. Per la famiglia Boschi presto ci sarà una pausa dalla soap, ma si tratta soltanto di un arrivederci.

Anticipazioni Un posto al sole: Franco e Angela verso un cambiamento importante

Le puntate di Un posto al sole in onda in questi giorni stanno raccontando la profonda crisi che stanno attraversando Franco e Angela, una delle coppie più longeve della soap di Rai 3. Dopo aver ricevuto la notizia della perdita del lavoro, per il padre di Bianca è iniziato un periodo molto triste e questo ha avuto delle ripercussioni sul suo rapporto con sua moglie. Angela è arrivata al limite della sopportazione e lo ha fatto notare anche alla sua amica Viola. Franco ha ascoltato la conversazione di sua moglie e non l'ha presa affatto bene.

Anticipazioni prossime puntate: l'opportunità del lavoro in Sicilia per Angela sarà ancora valida

Presto a Un posto al sole le cose tra Angela e Franco potrebbero cambiare. La coppia vivrà una breve parentesi di armonia, ma subito dopo dovrà far fronte a una nuova preoccupazione. Le cose, tuttavia, sono destinate a cambiare e la svolta potrebbe arrivare grazie all'offerta di lavoro che Angela ha ricevuto qualche settimana fa, ma che ha rifiutato.

I giochi potrebbero essere ancora aperti e la moglie di Franco potrebbe avere una nuova opportunità in Sicilia. La famiglia Boschi questa volta non si dividerà e partirà unita per la trasferta.

Bianca potrebbe seguire i suoi genitori e lasciare Palazzo Palladini

Angela e Franco lasceranno Palazzo Palladini per la Sicilia, in modo tale che la donna possa proseguire il suo lavoro con l'associazione senza allontanarsi dal marito con cui ha attraversato una crisi molto profonda.

Franco potrà seguirla tranquillamente, perché il garage in cui lavorava sarà venduto e la coppia potrà ritrovare l'armonia di un tempo. Probabilmente anche Bianca andrà via con i suoi genitori e quindi per la famiglia al completo ci sarà una pausa dalla soap. Non si tratterà assolutamente di un addio, ma come spesso gli autori hanno abituato il pubblico sarà soltanto un arrivederci. Alla terrazza Giulia resterà momentaneamente da sola, ma l'arrivo di Luca De Santis a Napoli potrebbe movimentare di molto anche la vita della signora Poggi, che in realtà non ha mai dimenticato il suo grande amore.