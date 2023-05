Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 8 fino a venerdì 12 maggio 2023 sono ricche di colpi di scena.

In particolare Marina Giordano finirà per assentarsi da casa e la sua rivale Lara coglierà al volo l’occasione per avvicinarsi ulteriormente a Roberto. Mentre Angela affronterà un altro problema, sua figlia si troverà di fronte a una importante della propria adolescenza. Intanto Raffaele cercherà di aiutare la moglie Ornella a scaricare la tensione accumulata di recente e che l’ha portata a distanziarsi dall’amica Giulia.

Anticipazioni Upas dall’8 al 12 maggio: Lara si presenta a casa di Roberto

Fra Marina Giordano e Roberto Ferri la situazione non sembrerà migliorare. Quando la donna scoprirà ulteriori retroscena riguardanti il marito, resterà profondamente delusa e si allontanerà da casa. Non capendo dove stia sbagliando con la moglie, Roberto cercherà un confronto con lei.

Tutta questa vicenda gioverà soltanto a una persona: Lara, la quale sarà sempre più certa di potersi riprendere il suo ex. Approfittando dell’assenza della sua rivale Martinelli si presenterà a casa Ferri con il piccolo Tommaso.

Un posto al sole, prossime puntate: periodo importante per Bianca

Franco e Angela, dopo le recenti turbolenze, saranno sulla via della riconciliazione, la quale durerà poco.

La donna dovrà fare i conti con un’altra preoccupazione e la tensione tornerà a sovrastare questa famiglia. Intanto la piccola Bianca si troverà davanti a una tappa importante della propria adolescenza. Accanto a lei ci sarà la nonna Giulia, poiché i suoi genitori saranno presi dalle proprie tensioni.

Nel frattempo arriverà il giorno della tanto attesa crociera che Mariella e Bice hanno organizzato, ma la moglie di Guido dovrà vedersela con un offeso Salvatore.

Il fatto di non essere stato invitato, spingerà il vigile a confidarsi con qualcuno che, pur non parlando, gli sarà di supporto come un vero amico.

Ancora tensione tra Ornella e Giulia, Raffaele interviene: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Prosegue la tensione venutasi a creare tra Ornella Bruni e Giulia Poggi. Vedendo la moglie piuttosto nervosa, Raffaele interverrà e, per aiutarla a scrollarsi ogni cosa di dosso, le farà una proposta (ancora non anticipata dagli spoiler).

Sarà dato spazio anche alle vicende del Caffè Vulcano, reduce da un periodo più che negativo. Ora che Diego e Nunzio sono diventati soci del locale, tutto sembrerà essere sulla via del miglioramento. Anche se una nuova minaccia sarà in agguato, pronta a minare la ritrovata serenità dei titolari.

Upas: Michele e Filippo sono in disaccordo, Alberto lascia la casa a Clara

Clara, che si è lasciata con Alberto dopo aver scoperto del suo tradimento, andrà a vivere in un quartiere popolare alquanto malfamato. Alberto Palladini storcerà il naso e farà di tutto pur di lasciare la propria abitazione alla donna affinché il figlio Federico stia al sicuro.

Mentre per Micaela arriverà il fatidico momento di doversi assumere le proprie responsabilità, in radio ci sarà del fermento tra Michele e Filippo per via di alcuni cambiamenti da apportare.

Otello, infine, sarà preda dell’ansia di doversi rendere utile in tutti i modi possibile, ma Renato e Raffaele cercheranno di contenerlo.