I fan di Un posto al sole dovranno aspettare ancora per vedere Lara smascherata, perché le anticipazioni della puntata in onda l'8 maggio non annunciano nulla di positivo in tal senso. Marina scoprirà qualcosa su Roberto attraverso una registrazione e prenderà una decisione inaspettata sul suo rapporto, che potrebbe avere serie conseguenze. Nel frattempo a casa Boschi le tensioni sembreranno essersi assopitel ma a tormentare Angela arriverà una nuova preoccupazione. Infine Mariella, Bice, Guido e Sergio saranno proti a partire in crociera, ma Sasà si sentirà tradito dalla sua migliore amica.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina prenderà una decisione imprevedibile sul suo matrimonio

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 8 maggio raccontano che per Marina e Roberto le cose non si risolveranno affatto. La signora Giordano ascolterà la registrazione di una conversazione tra suo marito e Lara e scoprirà qualcosa che la deluderà molto. Marina, quindi, prenderà una decisione inaspettata, che farà esplodere la tensione nel suo matrimonio già in crisi. Non si esclude che la registrazione che Marina ascolterà sia stata inviata da Lara per provocare la sua gelosia nei confronti di suo marito. Il piano di Lara per dividere Roberto e Marina sembrerà funzionare proprio, come desiderava la signora Martinelli, e proseguirà a gonfie vele, almeno fino alla puntata di lunedì 8 maggio.

Probabilmente il pubblico della soap partenopea dovrà attendere ancora un po' per vedere i diabolici progetti della donna andare in fumo.

Anticipazioni puntata di lunedì 8 maggio: Angela e Franco ritrovano l'armonia

Le trame di Un posto al sole si concentreranno anche sulla coppia formata da Angela e Franco. Dopo le grandi tensioni dei giorni scorsi, nella coppia di coniugi sembrerà tornare il sereno, ma durerà molto poco.

Angela, infatti, dovrà affrontare una nuova preoccupazione che non la farà stare per nulla tranquilla. Le trame non rivelano cosa l'affligga, ma Franco e sua moglie riusciranno a superare anche questo ostacolo?

Sasà si sentirà tradito da Mariella, in partenza con Bice e suo marito

Durante la puntata di lunedì 8 maggio ci sarà ampio spazio anche per Guido, Mariella, Bice e Sergio, che saranno in procinto di partire per la crociera a lungo progettata.

Lo spirito con cui partiranno i protagonisti, tuttavia, non sarà dei migliori. Guido minaccerà Massaro di raccontare alla moglie le sue scappatelle e l'imbarazzo per il vigile sarà tanto. Mariella, invece, dovrà affrontare il suo amico Sasàl che si sentirà tradito da lei per aver deciso di partire per un viaggio con sua sorella.