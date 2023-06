Non accennano a placarsi le chiacchiere su due allievi di Amici che dopo la finale sono diventati inseparabili: Mattia Zenzola e Benedetta Vari, infatti, sono sempre insieme e i fan si stanno convincendo del fatto che tra loro non ci sia solo un rapporto professionale. La sera del 29 giugno, poi, il ballerino ha alimentato il gossip pubblicando tra le sue Ig Stories uno scatto con protagonista anche la collega al tramonto: i due erano al mare e pare che lei stia soggiornando a casa di lui.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Risale a pochi giorni fa la notizia che Benedetta e Mattia sono stati beccati insieme a Bari: se il vincitore del talent quella sera era ospite di Battiti Live, la romana non si è esibita ma si trovava nel backstage accanto alla mamma del collega.

Dopo circa una settimana di silenzio, ci ha pensato Zenzola a riaccendere il gossip postando su Instagram una foto con Vari al mare: giovedì 29 giugno, infatti, i due latinisti erano in spiaggia e hanno ammirato il tramonto l'uno accanto all'altro.

Il pugliese ha anche taggato la partner di scena nello scatto che sta facendo sognare tutti quei fan che sperano che i due allievi della scuola possano diventare una coppia anche nella vita e non solo sul palcoscenico.

Le indiscrezioni sui protagonisti di Amici

Da quando la scuola di Amici ha chiuso i battenti, è la prima volta che Mattia pubblica una foto così romantica con Benedetta: in passato, infatti, il giovane ha sempre condiviso immagini o video delle esibizioni che ha fatto con Vari sul palco e mai momenti della loro quotidianità.

Molti fan del talent-show, dunque, sono arrivati alla conclusione che tra i due ballerini di latinoamericano ci sarebbe del tenero e che pian piano lo starebbero confermando con apparizioni di coppia in pubblico e contenuti social più che amichevoli.

Ad avvalorare questa tesi sempre più in voga sul web, è anche una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano l'altra sera.

Dopo che il vincitore del programma Mediaset si è mostrato al mare con quella che potrebbe essere più di una semplice partner di scena, l'influencer ha condiviso su Instagram il seguente messaggio: "Lei è a casa di Mattia e non per lavoro". "Sono in vacanza da soli e tra l'altro proprio a casa di lui", si legge ancora in rete in queste ore.

Il silenzio dei ragazzi di Amici

Se in passato hanno smentito le voci che li volevano in coppia anche nella vita, è da qualche settimana che Mattia e Benedetta hanno fatto calare il silenzio sul loro chiacchierato rapporto. Anche se la ballerina risulta ancora ufficialmente fidanzata con un ragazzo di nome Simone, il suo legame con Zenzola è costantemente al centro del gossip e giorno dopo giorno emergono nuovi indizi a supporto di una tesi che i fan di Amici sposano da tempo: tra i latinisti sarebbe nato l'amore.

La foto che il pugliese ha pubblicato su Instagram il 29 giugno, infatti, a tanti follower è sembrata una conferma indiretta ai rumor che impazzano da più di un mese, ovvero quelli che lo vorrebbero insieme a Vari anche nella vita.

La giovane, invece, non si espone in nessun modo con le parole ma con i fatti è quasi sempre accanto a Mattia, anche quando non sono previsti impegni di lavoro imminenti.

Le ultime segnalazioni sostengono che Benedetta sarebbe in vacanza in Puglia a casa del vincitore del talent, ma per ora l'unica prova concreta è lo scatto al mare che il ragazzo ha postato tra le sue Stories qualche ora fa.

Il pubblico si augura che prima o poi almeno uno dei due allievi faccia chiarezza su questa storia, parlando senza filtri del tipo di rapporto che c'è al di là della passione comune per il ballo.