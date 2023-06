L'appuntamento con Amici 23 torna da settembre in poi nella fascia del pomeriggio e intanto emergono i primi retroscena sul cast della prossima edizione.

Maria De Filippi continuerà ad essere al timone del seguitissimo talent show che, quest'anno, ha registrato ottimi ascolti in prime time, riuscendo a totalizzare una media superiore ai quattro milioni di fedelissimi.

E, per la prossima edizione, non mancheranno le novità legate in primis al cast di professori che avranno il compito di traghettare i nuovi allievi verso il serale.

Arisa verso l'addio al cast del talent show di Canale 5: retroscena Amici 23

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast di Amici 23 rivelano che potrebbero esserci degli importanti cambiamenti legati al cast di insegnanti della scuola.

Tra i nomi in bilico figura quello di Arisa: la cantante, dal prossimo settembre, potrebbe non essere più dietro al bancone degli insegnanti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Arisa, infatti, pare che sia corteggiata da altre emittenti e non si esclude che possa cedere alle nuove trattative, lasciando così la poltrona di insegnante nella scuola di Canale 5.

Le ultimissime, infatti, rivelano che Arisa sarebbe corteggiata da Antonella Clerici per la prossima edizione di The Voice Kids, il talent show dedicato alle piccole ugole d'oro, che tornerà in onda in autunno su Rai 1.

Anche Raimondo Todaro verso l'addio al cast di Amici 23

A quanto pare, però, sembrerebbe che Arisa sia corteggiata anche dalla produzione di Pechino Express, il reality show in onda sui canali Sky.

Come se non bastasse, sembrerebbe che la cantante stia lavorando alacremente per confezionare un brano che possa permetterle di conquistare il giudizio positivo di Amadeus e fare in modo che possa partecipare al prossimo Festival di Sanremo, in programma a febbraio 2024.

Tuttavia, il nome di Arisa non è l'unico in bilico: oltre alla cantante, potrebbe uscire di scena dal cast del talent show anche il ballerino Raimondo Todaro.

Giuseppe Giofrè potrebbe cambiare ruolo da settembre: retroscena Amici 23 cast

Nella prossima stagione di Amici 23, Todaro potrebbe abbandonare la scuola di Maria De Filippi e al suo posto potrebbe approdare Giuseppe Giofrè.

Il giudice dell'ultima edizione del talent show, quindi, manterrebbe il suo posto all'interno della scuola cambiando però ruolo e cimentandosi per la prima volta nella veste di insegnante.

Tra i nomi che sono circolati in queste ore, spicca anche quello di Veronica Peparini, ben nota al pubblico del talent show per la sua partecipazione a svariate edizioni del talent ideato e condotto da Maria De Filippi.