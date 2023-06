Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 12 al 16 giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Tra Giulia e Luca l'intesa crescerà sempre di più tanto da infastidire Renato Poggi. Marina, dopo aver scoperto quanto accaduto in sua assenza, caccerà di casa Roberto. Nunzio e Rossella, delusi dalle loro rispettive relazioni, cederanno a un momento di debolezza e si scambieranno un bacio che non li lascerà indifferenti. Sasà rimarrà deluso ancora una volta dal compagno, mentre Ida farà di tutto per tornare a Napoli.

Lo scomodo invito di Mariella

Ignara del fatto che Ida stia facendo di tutto pur di tornare a Napoli, Lara continuerà a intrufolarsi con abilità nella vita di Roberto. La donna approfitterà di un evento familiare per guadagnarsi un posto sempre più centrale nella sua vita. Mariella deciderà di invitare Salvatore e il suo compagno per accorciare le distanze con loro. Questo invito però non sarà ben accetto da Castrese, che si rifiuterà di fare coming out deludendo ancora una volta le aspettative del suo compagno. Una richiesta di Fausto ai nuovi soci del Vulcano finirà per mettere in difficoltà il normale andamento dell'attività.

Il ritorno di Marina

Marina Giordano, dopo un lungo periodo di assenza, farà ritorno a casa, e al suo rientro avrà un aspro e doloroso confronto con il marito.

Per Ida non sarà affatto facile raggiungere Napoli: resterà vittima di una serie di inaspettate difficoltà. Niko invece, dopo aver visto Manuela e Costabile insieme, deciderà di tenersi lontano dalla ragazza. Successivamente, dopo il ritorno a Napoli di Marina, Roberto proverà a chiarire a Lara la sua posizione, ignaro del fatto che la moglie sia al corrente di tutto quello che è accaduto tra loro durante la sua assenza.

Per questo motivo tra i due scoppierà un ennesimo scontro che porterà Giordano a prendere una decisione davvero inaspettata, nonostante i tentativi disperati di Ferri di salvare il matrimonio. La donna, esasperata dal suo comportamento, finirà per cacciarlo di casa. Mentre Mariella comincerà a sospettare che Sasà nasconda qualcosa di serio, tra Giulia e Luca l'intesa si farà sempre più forte e la loro complicità comincerà a infastidire parecchio Renato Poggi, ma ben presto l'uomo dovrà fare i conti con i pregiudizi legati alla sua malattia.

Michele invece, dispiaciuto per come siano andate le cose con l'amico, cercherà di rimediare e di ricucire il rapporto con lui.

Rossella e gli scontri con Riccardo

Ornella, dopo aver ceduto il suo posto da primario, inizierà a provare un senso di nostalgia a causa del forte ridimensionamento del suo lavoro. Rossella invece si sconterà nuovamente con Riccardo e sarà proprio la dottoressa Bruni a farla riflettere su alcuni lati del carattere del suo compagno. Nunzio, preso dalla nostalgia dei bei momenti insieme, chiamerà Chiara, ma rimarrà deluso e sconvolto dalla telefonata.

Delusi dalle loro situazioni sentimentali, Rossella e Nunzio finiranno per scambiarsi un bacio in un momento di debolezza.

I due non daranno peso a quanto accaduto, ma in realtà nessuno dei due ne rimarrà indifferente. Un arrivo a sorpresa a Napoli rischierà di mettere a rischio la serena e felice partenza di Lara per Capri. Intanto Eduardo, deciso a conquistare Clar,a farà un gesto che la lascerà senza parole. Renato, geloso di Luca e Giulia, chiederà ospitalità a Otello, ma il suo comportamento non passerà inosservato allo sguardo attento di Raffaele.