Cosa c'è tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese? Dopo mesi di pettegolezzi e di Gossip, l'ex Miss Italia ha deciso di fare chiarezza smentendo categoricamente di avere un flirt con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7.

La 24enne originaria di Genova ha spiegato di avere in piedi solamente un'amicizia con Antonino sostenendo come in questi mesi abbia letto solamente fake news sul proprio conto.

Lo sfogo di Stramare

Tramite una storia su Instagram, Carolina Stramare ha rotto il silenzio per la prima volta su Antonino Spinalbese: “Io e Anto siamo solo amici, con amici in comune!

Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso, cerco di evitarli”.

Pare dunque che tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese non ci sia altro che una semplice amicizia. Va ricordato come la 24enne non fosse mai intervenuta per smentire un flirt che le era stato accostato: in passato si era parlato in particolare di un suo avvicinamento ad Eros Ramazzotti, Dusan Vlahovic, Ionut Andrei Radu (secondo portiere all'epoca dell'Inter), Christian Maldini e Matteo Bocelli.

I rumor su Stramare e Spinalbese

Da quando è finito il Grande Fratello Vip 7 si mormora di un presunto flirt fra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare.

Tutto è partito da uno scambio di like su Instagram cui ha fatto seguito un avvistamento dei due a Parigi durante la settimana della moda. Ad alimentare ulteriori pettegolezzi, c'era stata una storia pubblicata (forse per errore) dall'ex gieffino con Antonio ad aver reso pubblica una playlist chiamata "Carolina". Il gossip più recente risale a domenica 18 giugno: tra le stories, Spinalbese ha pubblicato una foto in compagnia di Stramare in cui i due si trovavano entrambi in costume ma pochi istanti dopo l'ha rimossa.

Motivo per cui la curiosità di alcuni utenti del web non si è fatta attendere.

Il commento di alcuni utenti social

Sebbene Carolina Stramare abbia smentito di avere un flirt con Antonino Spinalbese, sui social alcuni utenti sono apparsi scettici.

Uno di questi con ironia ha sostenuto che la playlist pubblicata dall'ex gieffino era certamente in onore di Carolina.

Un altro utente invece ha evidenziato che non ci sarebbe nulla di male se i due avessero iniziato una frequentazione. A detta di un ulteriore internauta, Spinalbese potrebbe avere rimosso la foto con Stramare per via degli insulti ricevuti dai fan dei "Gintonic" (nome utilizzato per l'ipotetica ship formata da Spinalbese e Ginevra Lamborghini).