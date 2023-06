La morte di Yilmaz durante le puntate della terza stagione di Terra Amara renderà ancora più precari i difficili equilibri che regnano tra i personaggi della soap. Zuleyha dovrà accettare con rassegnazione di aver perso l'amore della sua vita, nonché il padre del suo primogenito. Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, Demir si renderà conto della delicata condizione emotiva della Altun e per questa ragione, seppure consapevole che non si comporterà più da moglie, offrirà a Zuleyha la possibilità di restare a vivere alla villa con il bimbo.

La donna deciderà di accettare per poter meglio affrontare la difficile situazione.

Zuleyha affronta il lutto per la morte di Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, che si concentrano sul rapporto che si verrà a creare tra Demir e Zuleyha dopo l'improvvisa morte di Yilmaz. Seguendo la storyline della soap turca, dopo aver ottenuto il divorzio rispettivamente da Mujgan e Demir, Yilmaz e Zuleyha decideranno di andare a vivere insieme, ma poco dopo Akkaya resterà coinvolto in un grave incidente stradale. Seppure sottoposto ad un delicato intervento, Yilmaz esalerà l'ultimo respiro non prima di essersi riappacificato con Mujgan, aver chiesto a Demir di prendersi cura del figlio e della Altun e dopo aver detto a Zuleyha di averla amata fino alla fine dei suoi giorni.

Dopo i funerali Zuleyha sarà costretta ad affrontare la realtà, e cioè che l'uomo più importante della sua vita ormai non c'è più. Inaspettatamente, Altun troverà in Demir una spalla su cui piangere e in un momento di grande sconforto racconterà tra le lacrime a Yaman di essersi innamorata di Yilmaz nel momento in cui lo ha visto per la prima volta, occasione in cui Akkaya l'aveva difesa dall'ira del fratellastro furioso perché lei era andata al cinema con due amiche.

Demir aiuta Zuleyha

Demir capirà così di essere stato sempre troppo duro con Zuleyha e confesserà a Sevda di non aver mai voluto sapere nulla del passato di colei che era sua moglie. A tal proposito, Demir nel momento in cui Zuleyha manifesterà la necessità di cercare una casa per lei e per Adnan, offrirà ospitalità alla donna affermando di poter restare alla villa anche se non più nel ruolo di sua moglie.

Zuleyha, anche in considerazione del buon rapporto che aveva instaurato con Sevda, deciderà di accettare immediatamente l'offerta di aiuto e si stabilirà di nuovo a villa Yaman con il figlio. Cosa succederà adesso che i due si troveranno a vivere di nuovo sotto lo stesso tetto? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.