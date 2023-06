Sta facendo discutere la freddezza con la quale Emma Marrone ha reagito alla calorosa presentazione che Stefano De Martino le ha fatto l'altra sera a Napoli, dove si sono ritrovati per festeggiare lo scudetto del Napoli. Se con Belen Rodriguez si è mostrata affiatata e complice in tv, è con l'ex fidanzato che la cantante non ha voluto interazioni davanti alle telecamere: dopo essersi esibita allo stadio, la pugliese è "scappata" via senza salutare o voltarsi verso il padrone di casa.

Aggiornamenti sul passato di Emma

Risale a poche settimane fa l'abbraccio che Emma e Belen si sono date ad 11 anni di distanza dal tradimento che Stefano fece alla cantante dietro le quinte di Amici.

Ieri, domenica 4 giugno, gli appassionati di Gossip hanno assistito ad un nuovo capitolo di questa "saga", quello dell'incontro in pubblico tra l'artista e l'ex De Martino.

La brava Marrone è stata ospite della festa per il 3° scudetto del Napoli, quella che si è tenuta allo stadio Diego Armando Maradona e che è stata condotta proprio dal suo storico ex compagno.

Il presentatore ha introdotto l'esibizione della pugliese con affetto e pathos, dopodiché si è fatto da parte e le ha lasciato il palco. Emma ha intonato un noto brano di Pino Daniele ma, terminata l'esibizione, non si è trattenuta abbandonando la scena in fretta e furia.

Il parere dei fan sul comportamento di Emma

Emma non si è neppure voltata per salutare o ringraziare Stefano, che ha comunque sottolineato la bravura della ex e l'affetto che ha sempre provato per la città di Napoli (soprattutto per il bel rapporto che aveva con Pino Daniele).

La scelta della salentina di ignorare De Martino davanti a milioni di spettatori, ha inevitabilmente creato chiacchiericcio.

"Ma almeno un saluto e invece nulla", "Ma è letteralmente scappata, che regina", "Lei va via e lo evita", "Un momento magico quando lei si è eclissata pur di non rivedere la sua faccia", "Tutti hanno ringraziato Stefano, lei è fuggita", "Ha finito di cantare ed è sparita", "Non lo ha calcolato di striscio", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter al termine dell'esibizione che Marrone ha fatto allo stadio Diego Armando Maradona l'altra sera.

Tutti hanno notato la freddezza della cantante, un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quello che ha avuto con Belen quando è stata ospite de Le iene. In quell'occasione, infatti, l'artista ha scherzato e fatto foto con l'argentina, segno che i dissapori del passato sono alle spalle.

Il futuro di Emma forse ad Amici

Tra i tanti che hanno commentato la "fuga" di Emma da Stefano, c'è anche chi ipotizza che possa averlo fatto per evitare ulteriori gossip sul loro rapporto oppure perché consapevole che a guardarli ci fosse anche Belen. L'argentina, infatti, il 4 giugno era allo stadio con il figlio Santiago e ha assistito orgogliosa all'ennesimo traguardo che ha raggiunto il marito in ambito professionale.

Tornando alla cantante che l'altra sera ha volontariamente evitato un confronto pubblico con l'ex Stefano, si vocifera che tra qualche mese potrebbe tornare in tv in un ruolo inedito.

Emma figura tra le possibili sostitute di Arisa ad Amici 23: qualora l'artista non trovasse l'accordo con la produzione, si dice che la salentina potrebbe prendere il suo posto già a partire da metà settembre.

Anche se è stata allieva, ospite, giudice e direttore artistico del serale, la brava Marrone non ha ancora vestito i panni di insegnante della scuola che l'ha scoperta e lanciata nel mondo dello spettacolo circa 15 anni fa, nella stessa edizione alla quale ha partecipato l'ex Stefano.