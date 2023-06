Secondo le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana dal 12 al 16 giugno i riflettori saranno puntati su Ida, per nulla intenzionata a lasciare Napoli definitivamente come aveva fatto credere. Ci sarà anche il ritorno di Marina, che non riuscirà ad avere un rapporto sereno con Roberto e dopo l'ennesimo scontro caccerà di casa il marito. Lara riuscirà ad agire indisturbata? La donna starà per partire per Capri con Tommaso, quando sarà sorpresa dall'arrivo di qualcuno, probabilmente Ida.

Anticipazioni Un posto al sole: Ida di ritorno a Napoli all'insaputa di Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno raccontano che a Palazzo Palladini ci saranno molte novità. Ida partirà per la Polonia e Lara sarà felice di fare nuovi progetti con Roberto. Quello che la signora Martinelli ignorerà è che Ida ha intenzione di tornare al più presto a Napoli per il suo bambino e si rimetterà in viaggio.

I piani di Lara, inoltre, saranno ostacolati dal ritorno di Marina che non sarà per nulla pacifico. Tra la signora Giordano e Roberto nasceranno duri scontri sin dall'inizio. Lara, invece, sarà informata dell'arrivo di Marina proprio mentre Ida si rimetterà in viaggio per Napoli.

I suoi progetti saranno sempre più in bilico.

Anticipazioni settimana 12-16 giugno: Roberto e Marina in crisi

Le puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno vedono al centro delle scene il ritorno di Marina a Palazzo Palladini. La donna si informerà su quello che è accaduto in sua assenza e anche se Roberto chiarirà con Lara, prenderà una decisione drastica.

Marina non ne potrà più del comportamento del marito e lo caccerà di casa dopo l'ennesima discussione.

Roberto farà di tutto per rimediare, ma senza successo. La frattura tra Ferri e la moglie sarà sempre più evidente, e Lara sarà pronta ad approfittarne, ma presto avrà altri problemi a cui pensare.

Lara si preparerà alla partenza per Capri, ma qualcuno potrebbe bloccarla

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 12 al 16 giugno Lara proseguirà il suo piano indisturbata. La donna si preparerà alla partenza per la vacanza a Capri con Tommaso, e sarà soddisfatta della rottura tra Marina e Roberto. Tutto sembrerà procedere nel modo migliore, ma un arrivo improvviso a Napoli rischierà di far saltare i piani della signora Martinelli.

Le trame non specificano di chi si tratti, ma è molto probabile che ad arrivare a Napoli sia Ida. La madre di Tommaso si era già messa in viaggio per la città, anche se con qualche imprevisto. Inoltre Ida mostrerà anche un lato inaspettato del suo carattere durante il viaggio di ritorno a Napoli.