Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 previste da settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Rai 1, potrebbero essere caratterizzate da un clamoroso ritorno di fiamma tra Ludovica e Marcello [VIDEO].

I colpi di scena non mancheranno nell'ottava serie e per la contessa Adelaide potrebbe giungere il momento di fare i conti con una brutta sorpresa che rischia di spezzarle il cuore.

Marcello e Adelaide al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 che andranno in onda dal prossimo settembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Marcello e Adelaide saranno al centro delle trame.

La contessa, dopo essere rientrata in città in seguito ad un periodo di sparizione volontaria, riprenderà in mano le redini delle sue attività e anche della sua vita sentimentale con il giovane Barbieri.

La contessa, infatti, dimostrerà di non voler rinunciare affatto al giovane Marcello, che è stato in grado di farle riscoprire l'amore dopo un periodo decisamente buio.

Eppure, quella sparizione misteriosa della contessa, aveva fatto storcere il naso al giovane Barbieri, al punto da farlo riavvicinare alla sua ex Ludovica.

Tra Marcello e Ludovica si riaccende la passione ne Il Paradiso delle signore 8?

Nel finale della settima stagione, Marcello e la sua ex fidanzata si sono lasciati andare ad un momento di passione che non è passato inosservato, caratterizzato da un intenso bacio.

Tuttavia, poco dopo quell'episodio, ecco che Ludovica si ritrovò costretta ad accettare le nozze con Ferdinando Torrebruna, il quale decise di metterla alle strette e la invitò ad accettare al più presto la sua proposta, strappandole il fatidico sì.

Un duro colpo per Marcello così come per la stessa Ludovica, visibilmente provata da queste nozze lampo che celavano un velo di malinconia e di tristezza.

Ludovica e Marcello ritornano insieme nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 che andranno in onda dal prossimo settembre in poi su Rai 1, potrebbe esserci spazio per il colpo di scena inaspettato.

Tra Marcello e Ludovica, infatti, non si esclude che possa riaccendersi di nuovo la fiamma della passione: tra i due potrebbe ritornare il sereno e il giovane Barbieri potrebbe rendersi conto di amare ancora la sua ex storica fidanzata.

In tal modo, quindi, Marcello potrebbe spezzare il cuore alla contessa Adelaide, svelandole di provare ancora qualcosa di forte nei confronti della bella Ludovica, diventata la nuova presidente del Circolo.