I naufraghi rimasti in gara all'Isola dei famosi 2023 scoprono la notizia della morte di Silvio Berlusconi. In queste ore, dopo la cancellazione della puntata serale del reality show dal prime time di Canale 5, i concorrenti che sono rimasti in gara nel cast del reality show di Canale 5, hanno scoperto cosa è successo.

Ad informarli della dipartita dell'ex Presidente del Consiglio, è stato l'inviato della trasmissione che si trova in Honduras, Alvin.

Cambio programmazione dopo la morte di Berlusconi: salta L'Isola dei famosi

Nel dettaglio, il palinsesto di Canale 5 ha subito uno stravolgimento importante nel corso della giornata del 12 giugno dopo l'arrivo della notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Poco dopo le 10:30 del mattino, le agenzia hanno comunicato la notizia che ha avuto subito un impatto forte sulla programmazione delle reti Mediaset.

Si è optato per la cancellazione della puntata serale de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, in programma questo lunedì in prime time dalle 21.40 circa, per lasciare spazio ad uno speciale del Tg5 dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi, trasmesso a reti unificate anche su Italia 1 e Rete 4.

I naufraghi scoprono della morte di Silvio Berlusconi all'Isola dei famosi 2023 (Foto)

Di conseguenza, in seguito alla cancellazione della puntata serale dell'Isola dei famosi di questa settimana, i naufraghi rimasti in gara sono stati informati su quanto era successo in mattinata.

I concorrenti di questa edizione del reality show della sopravvivenza di Canale 5 hanno scoperto la notizia della morte di Berlusconi attraverso le parole di Alvin, che li ha informati arrivando in spiaggia per metterli al corrente della situazione.

"Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia", ha scritto Alvin nel suo post Instagram apparso in queste ore in cui ha svelato di essere stato lui a dare l'annuncio della morte di Berlusconi ai naufraghi di questa Isola dei famosi.

Cambio programmazione per L'Isola dei famosi 2023: slitta la finalissima

Intanto, per quanto riguarda la programmazione del reality show in tv, non si esclude che la prossima puntata possa essere trasmessa direttamente lunedì prossimo, 19 giugno, nel prime time di Canale 5.

Di conseguenza, il palinsesto del reality show subirebbe delle importanti variazioni, dato che la finalissima dell'Isola dei famosi slitterebbe al 26 giugno e, a quel punto, slitterebbe anche l'inizio di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi potrebbe andare in onda su Canale 5 direttamente dal prossimo luglio, per sei settimane.