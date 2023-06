L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 è confermato nella fascia del pomeriggio di Rai 1 a partire dal prossimo settembre 2023.

Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio in primis per le vicende di Umberto Guarnieri, il quale si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap.

A parlarne, in una recente intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, è stato proprio Roberto Farnesi che ha svelato cosa succederà nel corso della prossima stagione.

Roberto Farnesi rompe il silenzio sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle signore 8 proseguono a ritmo spedito e, tra i volti di punta della prossima stagione, continuerà ad esserci il commendatore Umberto Guarnieri.

L'attore Roberto Farnesi sarà uno dei volti di spicco della soap opera che con l'ultima stagione ha registrato ottimi risultati d'ascolto in daytime, sfiorando punte del 25% di share.

"L'ultima puntata della passata stagione si è conclusa con un grande mistero: la scomparsa della contessa Adelaide, ex amore e cognata di Guarnieri, ora in coppia con Flora Ravasi", ha dichiarato Farnesi facendo così un "recap" di quanto è accaduto nel corso della puntata conclusiva della settima stagione.

'La contessa Adelaide ci terrà con il fiato sospeso', Roberto Farnesi fa spoiler su Il Paradiso delle signore 8

"La contessa Adelaide ci terrà con il fiato sospeso", ha dichiarato l'attore parlando di quello che succederà nel corso della prossima stagione de Il Paradiso delle signore 8.

Insomma, le vicende della contessa continueranno a tenere banco e la donna non passerà affatto inosservata, in primis per quel segreto che custodisce e che fino a questo momento non è ancora venuto a galla esplicitamente.

A tal proposito, Roberto Farnesi ha ammesso che il commendatore Guarnieri farà di tutto per cercare di indagare e scoprire così la verità su quanto è successo.

Umberto Guarnieri indaga sulla contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

"Vorrà indagare, avere sue notizie. È stato legato a lei per molti anni e chissà che anche lui non sia coinvolto più di quanto pensi in questo giallo misterioso", ha dichiarato ancora l'interprete di Umberto nella fortunatissima soap opera pomeridiana di Rai 1.

Insomma, i colpi di scena non mancheranno e c'è da scommettere che i nuovi intrighi saranno in grado di conquistare ancora una volta l'attenzione del pubblico della seguitissima soap, la cui messa in onda è prevista nuovamente da metà settembre in poi, come sempre nella fascia oraria del pomeriggio che va dalle 16 alle 17 circa.