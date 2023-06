Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Terra Amara su Canale 5.

Prossimamente Yilmaz e Zuleyha tenteranno la fuga, per vivere finalmente insieme il loro amore, ma i piani dei due innamorati non andranno a buon fine. Yilmaz deciderà di scrivere tre lettere d'addio, che arriveranno ai destinatari dopo la fallita fuga. Ovviamente, il contenuto delle missive porterà a delle conseguenze sia per Yilmaz che per Zuleyha, nonostante il loro piano sia andato in fumo.

Spoiler Terra Amara, nuove puntate: la lettera di Yilmaz per Mujgan e Fekeli

A ricevere la prima lettera sarà Fekeli, ossia colui che ha mandato in fumo il piano di fuga di Yilmaz.

Ali Rahmet verrà infatti avvertito da Mujgan, che si accorgerà della sparizione sia di suo marito che del figlio. All'interno della missiva, ricevuta dopo la fallita fuga, Yilmaz chiederà scusa al padrino per non aver avuto il coraggio di salutarlo prima di scappare. Akkaya inoltre, paragonerà l'amore che prova per Zuleyha a quello che Fekeli aveva provato nei confronti dell'ormai defunta Hunkar. Le parole di Yilmaz faranno immediatamente breccia nel cuore di Fekeli. L'uomo infatti, dopo aver ripudiato il figlioccio che aveva tentato di fuggire, deciderà di farlo tornare nella tenuta e lo riabbraccerà calorosamente.

A ricevere la seconda lettera sarà invece Mujgan. Akkaya chiederà perdono alla donna per averla in qualche modo costretta a vivere un matrimonio infelice.

L'uomo ribadirà però che quando l'aveva sposata, credeva di aver perso per sempre Zuleyha, dato che non era a conoscenza di tutte le malefatte di Demir per costringere Altun ad allontanarsi da lui. Yilmaz prometterà inoltre a Mujgan che potrà vedere il piccolo Kerem Ali quando le acque si saranno calmate.

Akkaya scrive una lettera a Demir, Fekeli propone a Mujgan di divorziare da Yilmaz

Dopo il ritorno di Yilmaz a casa, Fekeli proporrà a Mujgan di concedere il divorzio al marito. Così facendo, potrà vedere il figlio Kerem Ali tutte le volte che lo vorrà, anche se lei dovrà andare a vivere in una nuova casa. La proposta sembrerà soddisfare la dottoressa, mentre lo stesso non si potrà dire di sua zia Behice.

L'ultima lettera spedita da Yilmaz arriverà invece a Demir. Con lui però, Akkaya non avrà certo parole dolci come nelle precedenti lettere. Yilmaz ribadirà tutto il suo rancore a Yaman, per avergli strappato Zuleyha e avergli negato di fare il padre ad Adnan. L'uomo preciserà però che non avrà intenzione di comportarsi come lui e che gli permetterà di vedere Leyla, solo a patto che non si opponga nuovamente al suo amore verso Zuleyha. Dopo le parole di Akkaya, Demir inizierà a riflettere e si recherà piangendo sulla tomba della defunta Hunkar.