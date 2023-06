Roberto Farnesi svela il dietro le quinte dal set de Il Paradiso delle signore 8. In questi giorni sono in corso le riprese ufficiali della prossima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 che, come da tradizione, tornerà in onda da settembre in poi nella fascia oraria che va dalle 16:00 alle 17:00 circa.

Gli attori protagonisti della soap hanno iniziato a girare le scene delle nuove puntate e a mostrare un backstage su quanto sta succedendo, ci ha pensato l'interprete di Umberto Guarnieri.

Proseguono le riprese de Il Paradiso delle signore 8: da settembre su Rai 1

Nel dettaglio, Roberto Farnesi è tornato ufficialmente sul set de Il Paradiso delle Signore 8 per girare le puntate inedite di questa attesissima stagione (la sesta della versione daily).

Le sorprese non mancheranno dato che, il commendatore Guarnieri si ritroverà al timone della nuova Galleria Moda Milano assieme a Tancredi, con il quale proverà a dare filo da torcere al suo ex socio Vittorio Conti.

Spazio anche all'evoluzione del suo legame affettivo con la contessa: in tanti si chiedono cosa succederà e sono curiosi di scoprire se tra i due i sarà un ritorno di fiamma oppure Marcello riuscirà ad avere la meglio nel cuore di Adelaide.

Roberto Farnesi svela il dietro le quinte de Il Paradiso delle signore 8 (Video)

E, in attesa di scoprire come si evolverà la situazione da settembre in poi, Roberto Farnesi si diverte a postare sui social dei video inediti legate al dietro le quinte de Il Paradiso delle signore 8.

In queste ore, infatti, il celebre attore ha condiviso su Instagram un filmato che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori e fan della soap.

Nel video compare Farnesi che riprende tanti altri protagonisti della soap opera pomeridiana, tra cui Vanessa Gravina e Pietro Masotti, rispettivamente Adelaide e Marcello nel cast de Il Paradiso.

Luca Ferrante new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 8

E, nel video postato da Farnesi, compare anche la new entry di questa ottava stagione della soap Luca Ferrante, l'attore già noto al pubblico della soap italiane che fino a qualche anno fa andavano in onda su Canale 5.

Qualche giorno fa, sul suo profilo social, Luca Ferrante aveva annunciato l'inizio di questa nuova avventura nel cast della soap di Rai 1, senza però dare ulteriori indizi e dettagli su quello che sarà il suo personaggio.

Al momento, quindi, non si conosce che ruolo avrà all'interno delle nuove trame della soap ma non si esclude che possa essere un socio di Umberto e Tancredi nella guida della nuova Galleria Moda Milano, che terrà banco per tutta l'ottava stagione prevista da settembre in poi in tv.