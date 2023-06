Anche se la 22^ edizione di Amici è finita, alcuni allievi continuano a regalare spunti di discussione agli appassionati di Gossip. Il 9 giugno, ad esempio, Maddalena Svevi è finita al centro dell'attenzione mediatica per due diversi motivi: un'intervista in cui ha parlato del suo attuale rapporto con l'ex fidanzato Mattia Zenzola e una segnalazione al momento non supportata da prove, secondo la quale sarebbe stata vista baciare uno dei professionisti della scuola, Sebastian Melo Taveira.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Mentre i fan di Amici commentano le voci di flirt tra Mattia e Benedetta, l'ex fidanzata di lui attira l'attenzione per una presunta nuova frequentazione.

Come raccontano i siti di gossip venerdì 9 giugno, l'altra sera Maddalena Svevi sarebbe stata avvistata in atteggiamenti affettuosi con un professionista della scuola.

Stando alla segnalazione che si sta diffondendo in rete in queste ore, la giovane starebbe approfondendo una tenera conoscenza con Sebastian Melo Taveira, un membro del corpo di ballo del talent-show condotto da Maria De Filippi.

I due sarebbero stati visti in un locale romano mentre danzavano e si baciavano: di tutto questo, però, al momento non esistono prove, quindi rimane un'indiscrezione che i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito.

Risvolto nel privato della protagonista di Amici

"Maddalena e Sebastian si baciavano al Sanctuary davanti a tutti.

Fonte certa, era lì una mia amica", è questo il racconto che una fan di Amici ha fatto alla pagina Instagram " Very Inutil People" che si occupa di gossip.

Quando le sono state chieste prove che potessero confermare la sua segnalazione, però, la ragazza ha detto di non averne, ma di essere sicura di quello che sarebbe successo la sera dell'8 giugno in un locale della capitale.

L'allieva della scorsa edizione e il professionista del corpo di ballo, dunque, sarebbero stati visti da alcuni curiosi mentre trascorrevano una piacevole ed affettuosa serata a Roma, dove entrambi si trovano in questi giorni per motivi di lavoro. Svevi, infatti, l'11 giugno parteciperà al concerto che tutti i ragazzi del serale faranno (sia cantanti che ballerini) per ringraziare il pubblico per l'amore degli ultimi mesi.

Nessun commento dai volti di Amici

Sempre questo venerdì 9 giugno Maddalena è tornata al centro dell'attenzione mediatica per un'intervista che ha rilasciato al sito Velvet Style.

A distanza di quasi un mese dalla finale di Amici, la ballerina ha spiegato in che rapporti è con Mattia Zenzola, il ragazzo con il quale ha fatto coppia per qualche tempo all'interno della casetta. "Siamo entrambi affezionati, anche se nella scuola è stato difficile andare d'accordo", ha fatto sapere Svevi ai giornalisti.

Anche se in un primo momento è scoccata la scintilla, però, la relazione tra i due danzatori non ha funzionato e lei ha deciso di chiudere poco prima del serale. "Non è stato semplice trovare un'amicizia dopo la fine della storia, ma quando possiamo ci vediamo.

Gli voglio molto bene e spero di incontrarlo spesso", ha concluso la giovane.

Insomma, i fan devono rassegnarsi all'idea che tra Mattia e Maddalena non ci sarà un ritorno di fiamma come molti di loro speravano, anche perché pare che lei abbia già voltato pagina accanto a uno dei professionisti del talent-show, ossia Sebastian. Quest'ultimo ha sempre cercato di rimanere lontano dal gossip, anche se in passato gli sono stati attribuiti flirt (mai confermati) con le colleghe Elena D'Amario e Giulia Stabile.