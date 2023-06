L'attore Flavio Parenti rompe il silenzio su Il Paradiso delle Signore 8. La soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà in onda da metà settembre in poi in daytime e in questi giorni sono cominciate le riprese delle nuove puntate.

Le sorprese non mancheranno e, tra i volti confermati nel cast dell'ottava stagione, spicca quello dell'attore che veste i panni del tenebroso Tancredi.

Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 8: Flavio Parenti rientra sul set della soap

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato nella fascia del pomeriggio di Rai 1 della prossima stagione televisiva e in questi giorni sono cominciate le riprese.

Gli attori sono tornati sul set romano della soap dove, per tutta l'estate, ci saranno le registrazioni delle nuove puntate che andranno poi in onda da settembre

Tra coloro che sono ritornati a lavoro spicca il nome di Flavio Parenti, che interpreta il personaggio di Tancredi.

'Molte novità in arrivo', Flavio Parenti rompe il silenzio su Il Paradiso delle signore 8

L'attore, sui social, ha confermato il suo rientro nel cast della soap opera pomeridiana e lo ha fatto con un post in cui si è lasciato andare anche ad un piccolo spoiler su quello che succederà in questa ottava stagione.

"Oggi primo giorno di Tancredi sul set. Molte novità in arrivo", ha svelato Flavio Parenti nel suo post social col quale ha "ingolosito" i numerosi fan e appassionati della soap opera pomeridiana di Rai 1.

L'attore, infatti, per il momento ha preferito non spingersi oltre e quindi non ha svelato ulteriori dettagli su quelle che saranno le novità di questa ottava stagione.

Tancredi si ritrova nei guai con Matilde nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Di sicuro, però, Tancredi sarà uno dei volti di punta della prossima stagione de Il Paradiso delle signore 8, dato che sarà al centro dell'attenzione in primis per il segreto che custodisce nei confronti di sua moglie Matilde.

La donna deciderà di mettersi all'opera per cercare di scoprire la verità su quanto è accaduto in quella fatidica notte dell'incendio in cui è andato distrutto il mobilificio di famiglia.

Tancredi, fino a questo momento, ha sempre taciuto la verità e non ha svelato alla donna di essere anche lui responsabile di quel fatto. Adesso che Matilde tornerà ad occuparsi di quel caso, non si esclude che la verità possa venire a galla e Tancredi potrebbe ritrovarsi seriamente con le spalle al muro, costretto ad affrontare l'ira di sua moglie.